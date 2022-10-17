محمد الوندی به خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به کمبود علوفه، پیش از سرد شدن هوا، علوفه مورد نیاز نیاز گوزن‌ها خریداری و ذخیره شده است.

وی گفت: در تابستانی که گذشت علاوه بر آبرسانی مطلوب به سایت تکثیر گوزن‌های زرد مراقبت‌های پزشکی و پاکسازی محوطه نیز انجام شد.

رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به وجود هفت رأس گوزن در سایت تکثیر پارک ملی کرخه گفت: همچنین اقداماتی برای انتقال گوزن زرد مولد از دیگر زیستگاه‌های کشور به خوزستان انجام شده است.

الوندی ادامه داد: قرار است برای ازدیاد جمعیت گوزن‌های مولد، در ماه‌های آینده تعدادی گوزن زرد ایرانی از سایت‌های دیگر کشور به کرخه منتقل شود و پس از زادآوری در زیستگاه پارک ملی کرخه رها سازی شوند.

رئیس پارک ملی کرخه یادآور شد: امسال یک رأس گوزن زرد ایرانی در سایت تکثیر پارک ملی کرخه متولد شده است.