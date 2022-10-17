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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۳

رئیس پارک ملی کرخه:

تعدادی گوزن زرد ایرانی برای زادآوری به پارک کرخه منتقل می‌شوند

تعدادی گوزن زرد ایرانی برای زادآوری به پارک کرخه منتقل می‌شوند

شوش - رئیس پارک ملی کرخه گفت: قرار است برای افزایش جمعیت گوزن‌های مولد، در ماه‌های آینده تعدادی گوزن زرد ایرانی از سایت‌های دیگر کشور به پارک ملی کرخه منتقل شوند.

محمد الوندی به خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به کمبود علوفه، پیش از سرد شدن هوا، علوفه مورد نیاز نیاز گوزن‌ها خریداری و ذخیره شده است.

وی گفت: در تابستانی که گذشت علاوه بر آبرسانی مطلوب به سایت تکثیر گوزن‌های زرد مراقبت‌های پزشکی و پاکسازی محوطه نیز انجام شد.

رئیس پارک ملی کرخه با اشاره به وجود هفت رأس گوزن در سایت تکثیر پارک ملی کرخه گفت: همچنین اقداماتی برای انتقال گوزن زرد مولد از دیگر زیستگاه‌های کشور به خوزستان انجام شده است.

الوندی ادامه داد: قرار است برای ازدیاد جمعیت گوزن‌های مولد، در ماه‌های آینده تعدادی گوزن زرد ایرانی از سایت‌های دیگر کشور به کرخه منتقل شود و پس از زادآوری در زیستگاه پارک ملی کرخه رها سازی شوند.

رئیس پارک ملی کرخه یادآور شد: امسال یک رأس گوزن زرد ایرانی در سایت تکثیر پارک ملی کرخه متولد شده است.

کد مطلب 5610946

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    نظرات

    • پانته آ DE ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
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      پاسخ
      به به😍عالیه

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