محیط بان حافظ دریاچه ملی بزنگان با ضربات چاقو مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شعبانی اظهار کرد: ۲ فرد ناشناس با مراجعه به پاسگاه محیط‌بانی اقدام به وارد کردن ضربات چاقو به علی اصغر محمدی محیط بان حاضر در محل کرده و سپس متواری می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: از همان ساعات اولیه طبق دستور مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان در محل حضور پیدا کرد و به قید فوریت پرونده قضائی تشکیل و تلاش برای دستگیری متخلفان و تعرض‌کنندگان در حال انجام است.

وی گفت: خوشبختانه حال عمومی این محیط بان مساعد و رو به بهبود است.