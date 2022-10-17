هشتگ «ایران یکپارچه» در فضای مجازی شکل بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محبی پور در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان فارس افزود: این استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها در سطح ملی، حرف داشته باشد که تحقق آن مستلزم کنار گذاشتن روحیه محافظه‌کاری است.

وی اظهار داشت: باید جرأت و جسارت انقلابی‌گری خود را در این عرصه به ظهور برسانیم. برای انقلابی‌گری نباید متوقف شویم. البته این به معنی بدون فکر و برنامه و دقت عمل کردن نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: برخی جوانانی که در حال حاضر برای بیان اعتراض خود به خیابان می‌آیند دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند، این اشتباه محاسباتی حتی در نخبگان و مدافعان انقلاب نیز دیده می‌شود.

محبی‌پور ضمن گرامیداشت مقام شهدای مدافع جان، مال، ناموس و امنیت کشور اظهار کرد: استان فارس ۶ شهید را در فاصله بسیار کوتاهی تقدیم اسلام و کشور عزیزمان کرد.

وی ادامه داد: ۲ نفر از بسیجیان در شهریورماه در جنوب شهر شیراز و ۲ نفر در خیابان معالی‌آباد در حاشیه برخورد با اعتراضات به شهادت رسیدند. همچنین ۲ نفر از مدافعان امنیت در شهرستان بیرم در تعقیب شعارنویسان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بر ضرورت درک صحیح موضوع برای حل مشکلات تأکید کرد و گفت: جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی باید در سطح سیاستگذاری کلان استان به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد؛ البته خروجی کار ما نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اینکه چگونه و چطور باید با مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم روبه‌رو شویم و این امور توسط چه کسی انجام شود نیز می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

محبی‌پور اضافه کرد: در یک ماه گذشته برای جمهوری اسلامی ایران بزرگترین جنگ رسانه‌ای تاریخ که می‌تواند علیه حاکمیت ملی یک کشور شکل بگیرد رخ داده است. دشمنان نظام از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا نخبگان و مردم را درگیر جنگ شناختی کنند که نتیجه آن اشتباه محاسباتی است.

محبی‌پور با طرح این پرسش که در چنین وضعیتی جهاد تبیین چطور و چگونه و توسط چه کسی باید اجرا شود، گفت: بایستی انتظارات و وظایف هر ارگان و سازمان تعریف شود. امروز فاصله‌ای بین دولت با دستگاه‌های امنیتی و قضائی وجود ندارد لذا نباید در موضع طلبکاری و روبه روی هم قرار بگیریم بلکه باید در موضع همکاری باشیم؛ اگر دغدغه را درک کردیم و متوجه مسئله و مشکل شدیم، باید فضای همکاری را تعریف کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: هرچند مسأله و جنگی که علیه کشور اتفاق افتاده بین المللی است اما ما نباید منتظر اقدامات ملی باشیم؛ با اقدامات بازدارنده، توجیهی و تبیینی که صورت گرفته است در حال حاضر شاهد این هستیم که استان فارس جزو امن‌ترین استان‌های کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با خلأ تحلیل مواجه هستیم گفت: از آنجا که خلأ تحلیل داریم نمی‌توانیم به تولید پیام بپردازیم. در شرایط کنونی به تحلیل در زمینه اتفاقات اخیر نیاز داریم.

محبی‌پور پیشنهاد داد که هشتگ «ایران یکپارچه» در فضای مجازی شکل بگیرد و گفت: راه‌اندازی شورای هدایت و توسعه فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.