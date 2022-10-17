ناوگان امدادی هلال احمر فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، روز دوشنبه دیدار با نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان این دوره همچون گذشته، همکاری و همراهی مفیدی با جمعیت هلال احمر داشته اند.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه بیان کرد: خودروهای امداد و نجات و آمبولانس‌های هلال احمر بیش از ۱۵ سال است که در حوادث جاده‌ای و حوادث طبیعی در حال فعالیت هستند در حالی که عمر مفید این خودروها ۵ سال است. باید اقداماتی انجام شود که بتوانیم ناوگان امداد خودرویی جمعیت را به‌روز کنیم.

کولیوند با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی ناوگان امدادی هلال‌احمر برای حضور مؤثر در حوادث طبیعی و جاده‌ای گفت: ناوگان خودرویی این جمعیت شامل آمبولانس‌ها و خودروهای نجات با بیش از ۱۵ سال فعالیت، فرسوده شده‌اند.

نمایندگان مجلس نیز در این دیدار از خدمات ارزنده هلال احمر در وقوع حوادث و بحران‌ها قدردانی کردند.