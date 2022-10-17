اغتشاشات قابل پیشگیری بود/ ضرورت تبیین واقعیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیری فرد بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مسئول جدید بسیج رسانه‌ استان سمنان به میزبانی ارشاد اسلامی با بیان اینکه اگر رسانه‌های داخلی زودتر به تبیین واقعیت درگذشت مهسا امینی ورود می‌کردند از اغتشاشات پیشگیری می‌شد، تاکید کرد: تبیین اصل مهم در نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه اغتشاشات اخیر با تبیین واقعیت قابل پیشگیری بود، افزود: نسل جوان دچار خلاء است و باید این را بپذیریم و در راستای رفع آن گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌های علمی و کاربردی کشور با بیان اینکه شلوغی‌ها در فضای مجازی بود، اما در فضای واقعی تأثیر چندانی نداشت و این نشان می‌دهد که دشمنان بر روی روان جوان ما کار کرده‌اند و پادزهر آن تبیین است، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در این ارتباط دارند.

نصیری فرد با بیان اینکه جوانی که اکنون شعار می‌دهد، اگر حقیقت را بداند انقلابی خواهد شد، گفت: نهادهای فرهنگی و آموزشی وظیفه آموزش حجاب را برعهده دارند اما در این ارتباط کوتاهی کرده کرده‌اند این نهادها قبل از پلیس باید اقدام کنند نه اینکه کار به عکس‌العمل بکشد.

وی با بیان اینکه اغتشاش گران به گشت ارشاد و نیروی انتظامی حمله کردند و پلیس قانوناً به وظیفه ذاتی خود مبنی بر بازداشت بدحجابان عمل کرد، ابراز کرد: باید در زمینه آموزش بهتر عمل می‌کردیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از علی مسلمان تقدیر و به جای وی محمود احمدی به عنوان مسئول جدید بسیج رسانه استان سمنان معرفی شد.