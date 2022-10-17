تخصیص تنها ۷۰ درصد بودجه فدراسیون جودو/ساخت ۱۲ خانه جودو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی روز دوشنبه در نشست مجمع انتخاباتی رئیس هیات جودو استان مرکزی در اراک افزود: یکی از نقاط ضعف در این رشته ورزشی، تبلیغات کم است و باید شیوه‌های مختلف از جمله فیلم‌های انیمیشن مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: منابع مالی نیاز اولیه است اما منابع انسانی سرمایه اصلی است که نباید از آنها غافل شد و بر این اساس نگاه فدراسیون جودو به بخش بانوان ویژه است.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: بودجه پارسال این فدراسیون ۴۰ میلیارد ریال بود که تنها ۷۰ درصد آن تخصیص یافت و با وجود این اعتبار، ۱۲ خانه جودو در نقاط مختلف کشور راه اندازی شد و بزرگترین آکادمی جودو ایران نیز ایجاد شد که به زودی و به شکل رسمی توسط وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود.

میراسماعیلی بیان کرد: در صورتی که زمین مورد نیاز در اختیار قرار گیرد این آمادگی در فدراسیون جودو دارد که از محل منابع داخلی نسبت به ساخت و تجهیز خانه جود اقدام کند.

وی گفت: فدراسیون جودو برای میزبانی هر دوره آموزشی موافقت می کند زیرا یکی از راهکارهای موفقیت و پیشرفت در این ورزش، توجه ویژه به آموزش است.

رئیس فدراسیون جودو اضافه کرد: هیات جودوی استان مرکزی جزو هیات‌های کم حاشیه و جزو متحدترین هیات‌ها در کشور است و انتظار است صنایع این استان از رشته ورزشی جودو حمایت ویژه داشته باشند.

میراسماعیلی عنوان کرد: نزدیکی با تهران در پیشبرد کارها اثرگذار است و هیات جودوی استان از این مهم استفاده لازم را داشته باشد و هر استانی تقاضای آموزش در آکادمی جودوی تهران را داشته باشد، استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد: هنر حذف راحت اما هنر جذب ارزشمند است و توجه به این مهم ضروری است.

رئیس فدراسیون جودو در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور گفت: کسی حق ندارد برای کشور ما تصمیم بگیرد و حق ندارند بچه‌های این سرزمین را تحریک کند، اینجا خانه‌ ایرانیان است، شاید اختلاف سلایق و مشکلاتی باشد اما به دیگران ارتباطی ندارد.

میراسماعیلی بیان کرد: در خانواده بزرگ جودو مراقبت‌های لازم صورت گیرد و همه تلاش‌ها برای مدیریت تنش‌ها به کار گرفته شود.