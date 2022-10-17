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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۳

رئیس فدراسیون جودو:

تخصیص تنها ۷۰ درصد بودجه فدراسیون جودو/ساخت ۱۲ خانه جودو در کشور

تخصیص تنها ۷۰ درصد بودجه فدراسیون جودو/ساخت ۱۲ خانه جودو در کشور

اراک - رئیس فدراسیون جودو گفت: از بودجه ۴۰ میلیارد ریالی جودو در سال گذشته، تنها ۷۰ درصد تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی روز دوشنبه در نشست مجمع انتخاباتی رئیس هیات جودو استان مرکزی در اراک افزود: یکی از نقاط ضعف در این رشته ورزشی، تبلیغات کم است و باید شیوه‌های مختلف از جمله فیلم‌های انیمیشن مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: منابع مالی نیاز اولیه است اما منابع انسانی سرمایه اصلی است که نباید از آنها غافل شد و بر این اساس نگاه فدراسیون جودو به بخش بانوان ویژه است.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: بودجه پارسال این فدراسیون ۴۰ میلیارد ریال بود که تنها ۷۰ درصد آن تخصیص یافت و با وجود این اعتبار، ۱۲ خانه جودو در نقاط مختلف کشور راه اندازی شد و بزرگترین آکادمی جودو ایران نیز ایجاد شد که به زودی و به شکل رسمی توسط وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود.

میراسماعیلی بیان کرد: در صورتی که زمین مورد نیاز در اختیار قرار گیرد این آمادگی در فدراسیون جودو دارد که از محل منابع داخلی نسبت به ساخت و تجهیز خانه جود اقدام کند.

وی گفت: فدراسیون جودو برای میزبانی هر دوره آموزشی موافقت می کند زیرا یکی از راهکارهای موفقیت و پیشرفت در این ورزش، توجه ویژه به آموزش است.

رئیس فدراسیون جودو اضافه کرد: هیات جودوی استان مرکزی جزو هیات‌های کم حاشیه و جزو متحدترین هیات‌ها در کشور است و انتظار است صنایع این استان از رشته ورزشی جودو حمایت ویژه داشته باشند.

میراسماعیلی عنوان کرد: نزدیکی با تهران در پیشبرد کارها اثرگذار است و هیات جودوی استان از این مهم استفاده لازم را داشته باشد و هر استانی تقاضای آموزش در آکادمی جودوی تهران را داشته باشد، استقبال می کنیم.

وی تاکید کرد: هنر حذف راحت اما هنر جذب ارزشمند است و توجه به این مهم ضروری است.

رئیس فدراسیون جودو در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور گفت: کسی حق ندارد برای کشور ما تصمیم بگیرد و حق ندارند بچه‌های این سرزمین را تحریک کند، اینجا خانه‌ ایرانیان است، شاید اختلاف سلایق و مشکلاتی باشد اما به دیگران ارتباطی ندارد.

میراسماعیلی بیان کرد: در خانواده بزرگ جودو مراقبت‌های لازم صورت گیرد و همه تلاش‌ها برای مدیریت تنش‌ها به کار گرفته شود. 

کد مطلب 5611168

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