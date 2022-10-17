کاهش ۴۰ درصدی واردات گندم در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه امسال ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از محل تولید داخل تأمین شد، گفت: با توجه به خرید محصول داخلی به منظور تأمین نیاز کشور، تاکنون سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم نیز وارد شده که به این ترتیب، واردات این محصول نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.

سید سعید راد، نیاز سالانه کشور به گندم برای تولید نان و مصارف صنف و صنعت، در مجموع حدود ۱۱ میلیون تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن گندم از محل تولید داخلی خریداری و ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیز وارد شده بود.



وی با اشاره به اینکه برای تأمین نیاز داخلی و حفظ ذخایر استراتژیک، بخشی از گندم مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، اظهار کرد: این محصول از طریق کشتی‌های بزرگ وارد بنادر کشور شده و نسبت به تخلیه، بارگیری و ارسال آن‌ها به کانون‌های مصرف و مراکز ذخیره‌سازی گندم در سراسر کشور اقدام می‌شود.



راد با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شده است، تصریح کرد: ارزش کل گندم‌های خریداری شده توسط دولت، ۸۳ هزار میلیارد تومان است که تمامی وجوه آن به کشاورزان عزیز پرداخت شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه سال گذشته، کل خرید تضمینی گندم ۴ و نیم میلیون تن بود، خاطرنشان کرد: امسال میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل، از افزایشی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برخوردار است که نشان دهنده رشد حدود ۶۰ درصدی خرید این محصول نسبت به سال گذشته است.