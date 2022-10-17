تشکیل پرونده قضایی برای دفع غیر اصولی سایت زباله دهلران

محمد نیک در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برابر ماده ۷ قانون خدمات پسماند و ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از مصرف هوا و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، شامل بحث آتش سوزی زباله دهلران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه است، بیان داشت: قضاوت صورت غیر اصولی در سایت قدیم آن هم به تلنبار کردن باعث می‌شود که خواسته یا ناخواسته به صورت غیربهداشتی سوزانده شود و مشکلاتی برای سلامتی و بهداشت برای محیط زیست به وجود بیاید و در این راستا دستگاه قضا برابر قانون برخورد خواهد کرد.

نیک روش افزوده: برابر قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آنکه مصوب ۱۳۸۴ است و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی و مواد ۲۵ قانون نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست مشخص شده و مطمئناً دادسرا در شهرستان دهلران به طور جدی برابر مواد یاد شده بالا با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه آتش زدن‌ها و دپوی زباله در سایت قدیم باتوجه به نزدیکی به شهر، خطر جدی بر علیه سلامت مردم است، گفت.: شهرداری دهلران باید به وظیفه قانونی عمل کنده‌ای دپوی شده در سایت قدیم به سایت جدید انتقال و با نظارت دستگاه‌های مربوطه نسبت به دفع اصولی ترددها اقدام کند.

معاون دادستان شهرستان دهلران ادامه داد: محیط زیست و مرکز بهداشت باید در این راستا نظارت کامل را داشته باشند و تخلفات صورت گرفته شهرداری که تهدید علیه سلامت عمومی است به دادسرا اعلام کنند.