«فصل شیدایی» به خوبی وقایع مهم و تاریخی را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب اسلام‌دوست مادر شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین شب گذشته پس از تماشای نمایش بزرگ «فصل شیدایی»، در گفت‌وگویی خبری بیان کرد: از این‌که فرزندانم در راه اسلام، انقلاب و امام خمینی (ره) شهید شدند خرسندم و افتخار می‌کنم که چنین فرزندانی داشتم که در جنگ فاتح نبرد شدند.

وی عنوان کرد: آقا مهدی و آقا مجید هر دو ۵ سال سابقه حضور در دوران دفاع مقدس را داشتند و در بخش‌های مختلف مانند اطلاعات عملیات و فرماندهی لشکر مسئولیت‌هایی بر عهده آن‌ها بود؛ در عملیات پایانی که منجر به شهادت هر دو شد آقا مجید و آقا مهدی باهم تصمیم گرفتند تا در عملیات شرکت کنند و دوستانشان را تنها نگذارند.

مادر شهیدان زین‌الدین گفت: همه بخش‌های این نمایش زیبا بود و از این‌که امشب به تماشای نمایش «فصل شیدایی» آمدم رضایت دارم و برای من صحنه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و واقعه کربلا بسیار زیبا و تأثیرگذار بود که باعث شد برای چند دقیقه هم که شده اشک چشمانم سرازیر شود.

وی اظهار کرد: آقا مهدی زین‌الدین همواره تاکید داشت تا فرمایشات امام خمینی (ره) به درستی عمل شود؛ همرزمانش در عملیات خیبر برای من تعریف می‌کردند که آقا مهدی به آن‌ها گفته بود اجازه نمی‌دهم حتی به اندازه جنازه‌ام از خاک جزایر در تصرف دشمن بماند.

اسلام دوست ابراز کرد: نمایش «فصل شیدایی» تاریخ و اسلام را به درستی و زیبایی روایت می‌کند و همین روایت صحیح و بدون تحریفش باعث جلب نظر و توجه مردم شده است.

وی با بیان یک خاطره از فرزند شهیدش گفت: یکی از خاطراتی که از آقا مهدی دارم مربوط به همین جزیره مجنون می‌شود؛ آقا مهدی در آن زمان تعریف می‌کرد که در یکی از عملیات‌های مربوط به آزادسازی جزایر مجنون بعد از گذشت چند ساعت دیدیم که از طرف دشمن عملیاتی انجام نمی‌شود و آن‌ها به ما حمله نمی‌کنند؛ بعد از اینکه یکی از دوستانم از آن طرف برگشت، از وی پرسیدم که «دلیل حمله نکردن دشمن چیست؟» و او پاسخ داد که توپ‌های آتشین شما به دشمن اجازه حمله نمی‌دهد، آقا مهدی می‌گفت توپ جنگی در اختیار ما نبود و ما در جزیره بودیم و آن‌جا پی بردم که علاوه بر استقامت و پایداری ما کسی وجود دارد که به ما کمک و از ما محافظت می‌کند.

مادر شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین بیان کرد: آن‌طور که مطلع شدم سازمان هنری رسانه‌ای اوج سازنده نمایش فصل شیدایی است، از این سازمان بسیار تشکر می‌کنم و به آن‌ها خداقوت می‌گویم که این اثر فاخر تاریخی–قرآنی را تولید کرده‌اند، مردم ما این روزها به دیدن این‌گونه نمایش‌ها نیاز دارند تا تاریخ را به درستی مرور کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمایش «فصل شیدایی» نمونه‌ای از نمایش زیبا، تأثیرگذار و موفق است، در این چند شب که در قم اجرا می‌شود باعث استقبال مردم شده و امشب هم شاهدیم که تماشاگران بسیاری برای تماشای این نمایش به اینجا آمده‌اند.