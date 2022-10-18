بررسی عدالت آموزشی با حضور رئیس جمهور

حمیدرضا خان محمدی مشاور وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار دیروز رئیس جمهور از وزارت آموزش و پرورش گفت: صحبت‌های رئیس جمهور به خوبی نشان از توجه ایشان به موضوع آموزش و پرورش و عدالت تربیتی داشت؛ ایشان بیاناتی را داشتند و معاونین و دست اندرکاران آموزش و پرورش نقطه نظرات خود را در قالب گزارش و شرح وضع موجود و اقداماتی که تاکنون انجام شده است خدمت جناب آقای رئیسی ارائه کردند.

خان محمدی با اشاره به بازگشایی مدارس از ابتدای امسال گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه عدالت آموزشی بسیار پررنگ بود؛ بازگشایی مدارساز ابتدای سال بوده است بسیاری از دانش آموزان ما دسترسی به امکانات آموزشی مجازی را نداشتند؛ گوشی موبایل هوشمند و یا لپ‌تاپ نداشتند و عملاً بازگشایی مدارس مهمترین کمک به آموزش و پرورش در مناطق کم‌برخوردار بود. آقای رئیسی در ابتدای سخنان خود نکات بسیار مهمی را در خصوص برپایی عدل مطرح کردند و بحث مأموریت اساسی دولت را به عنوان مهمترین خدمت خدمت به مردم و پیشرفت کشور در حوزه عدالت اجتماعی بیان نمودند.

کسی که به دنبال جریان عدالت خواهی است؛ به سازندگی مناطق محروم و کمتر برخوردار فکر می‌کند و در تحول خواهی آرام نمی‌گیرد

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور بر این موضوع تاکید داشتند که موضوع عدالت خواهی و عدالت طلبی باید از سوی مردم باشد؛ بر اساس آیه شریفه لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، موضوع عدالت خواهی باید موضوع مردم باشد و این عدالت خواهی را ما باید از آموزش و پرورش شروع کنیم و حتی در دانشگاه فرهنگیان در حوزه تربیت دبیر، دبیران عدالت‌خواه تربیت شود تا دانش آموزانی عدالت‌خواه تربیت کنند و اگر ما به دنبال جهشی در موضوع عدالت هستیم باید با این محور کار کنیم. وقتی دانش آموزی عدالت‌خواه باشد ناخودآگاه در شاخص‌های عدالت در مسائل اجتماعی و اقتصادی و بحث آموزشی رشد خواهیم کرد.

خان محمدی با بیان اینکه کسی که به دنبال جریان عدالت خواهی است، دیگران را دوست دارد و به دنبال حق‌هایی است که از دیگران ضایع شده است؛ گفت: کسی که به دنبال جریان عدالت خواهی است؛ به سازندگی مناطق محروم و کمتر برخوردار فکر می‌کند و در تحول خواهی آرام نمی‌گیرد.

اهمیت عدالت آموزشی خصوصاً در مناطق مرزی و روستایی

وی با بیان اینکه یکی از تکالیف رئیس جمهور به آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بود؛ گفت: سه موضوع اساسی را ایشان در ضمن اشاره به سند تحول از ما خواستند؛ یکی اینکه مدرسه باید محور همه سیاستگذاری‌های نظام آموزشی باشد اگر ما در همه استان‌ها این موضوع را رعایت کنیم اداره یک مدرسه باعث می‌شود شرایط خاصی از شخصی سازی مدرسه اتفاق بیفتد و با توجه به بوم منطقه برنامه ریزی شود؛ نکته دیگری که ایشان به آن اشاره کردند بحث عدالت آموزشی بود؛ رئیس جمهور تاکید کردند که عدالت آموزشی محوریت دارد و ما در این موضوع باید تلاش کنیم عدالت آموزشی خصوصاً در مناطق مرزی و روستایی جزئی از خواسته‌ها باشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه عدالت تربیتی گفت: موضوع بعدی بحث مردمی سازی است؛ این موضوع که نقش مردم در تربیت فرزند بیشتر شود؛ خانواده‌ها نقش پذیر باشند و برای این موضوع باید یک مدلی را ارائه دهیم. می‌توانیم تجهیزاتی را برای مناطق کم برخوردار کشور ارسال کنیم در مناطقی که لازم است مدارس چند پایه راه اندازی شود و در ساعاتی که معلم حضور دارد تنها موضوعات را جمع بندی و یک برنامه ترکیبی آموزشی داشته باشیم؛ یعنی در مدارس چند پایه از آموزش‌های ترکیبی استفاده کنیم. به این جهت که برای اینکه در مدارس و کلاس‌های چند پایه عمدتاً معلم وقتش را به رفع اشکال دانش آموزان اختصاص می‌دهد و به همین دلیل نیازمند تجهیزات لازم هستیم.

خان محمدی با بیان اینکه رئیس جمهور به آموزش ترکیبی به عنوان یک راهبرد توجه دارد؛ گفت: ما هم اگر در این راستا برنامه ریزی‌های لازم را داشته باشیم نه تنها این کلاس‌ها دیگر تعطیل نیست بلکه فرصتی خواهد بود تا دانش آموزان آموزش‌هایی را به کمک ویدئوهای توصیه شده معلمان در منزل ببینند و به این صورت آموزش خود را ارتقا بدهند.

ساحل و مرز درآمد کشور است

وی یکی دیگر از راهکارهای مورد نظر رئیس جمهور را مهارت‌آموزی عنوان کرد و افزود: بحث مهارت افزایی و ارتباط هنرستان‌ها با صنعت یکی دیگر از چالش‌هایی است که ما در مناطق کم برخوردار با آن مواجه هستیم. بسیاری از مدارس ما در نوار ساحلی کشور قرار دارند؛ می‌دانیم که ساحل و مرز درآمد کشور است؛ فرصت‌های پیشرفت کشور است. با تأکیدات ویژه رئیس جمهور ما باید هنرستان‌های کشور را تجهیز کنیم امیدواریم نگاه بودجه‌ای هم از این موضوع صورت بگیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: به عنوان مثال هنرستان‌ها در ساحل جنوبی کشور می‌توانند به ناوبری و تعمیر کشتی و قایق ماهیگیری و حرفه‌های مرتبط با دریا بیشتر روی بیاورند. رئیس جمهور به شدت در مورد دانشگاه فرهنگیان تاکیداتی داشتند که باید همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان حمایت شود در گزارشی هم که در مورد دانشگاه فرهنگیان بود ۱۸ مورد به آقای رئیس جمهور گزارش شد؛ از جمله آنها می‌توان به تأمین فضای آموزشی و خوابگاه متأهلین اشاره کرد.

خان محمدی خاطر نشان کرد: همچنین آقای رئیس جمهور به مرکز رشد و مشاوره تربیتی هم اشاره کردند که در مناطق کم برخوردار موضوعی است که با آن بسیار مواجه هستیم.