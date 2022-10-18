پزشکان گلستانی نیمه نخست سال ۳۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند

قربان حاجی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات از سوی اصناف و مشاغل استان، اظهارکرد: ۲۰ درصد مالیات بخش اصناف و مشاغل در گلستان از سوی صاحبان داروخانه‌ها و پزشکان گلستانی پرداخت می‌شود که در بین سایر مشاغل بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان افزود: رقمی معادل ۳۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات از پزشکان و داروخانه داران وصول شده و تلاش می کنیم با همکاری دادستان و سایر نهادهای نظارتی مقوله فرار مالیاتی در بخش پزشکان را همانند سایر مشاغل به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: تلاش کردیم تا در زمینه تقسیط یا بخشودگی جرائم مالیاتی همراهی بیشتری با مودیان مالیاتی انجام شود و در این زمینه با حدود ۶ هزار درخواست تقسیط و دو هزار درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی موافقیت شد.

حاجی مشهدی گفت: ۳۵ مودی حقیقی و حقوقی که با استفاده تراکنش‌های مالی با کارت‌های بانکی متعلق به غیر، ۴۴۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، رهگیری شده‌اند.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: تیم ویژه ای برای شناسایی و وصول این مطالبات تشکیل شده تا حدود ۳۰۰ میلیارد مالیات و ۱۴۰ میلیارد جرائم مالیاتی این افراد را وصول کنیم.

وی همچنین گفت: با هدف تسهیل و مساعدت به واحدهای تولید راکدی که درخواست بازگشایی و احیای خط تولید خود را به کارگروه رفع موانع تولید استان داده‌اند، حمایت‌های خوبی پیش بینی شده که قسط بندی بدهی‌های مالیاتی تا پنج سال از جمله این حمایت‌ها است.