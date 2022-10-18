توجهی به میراث فرهنگی ناملموس در جامعه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح موزه فرهنگ و تاریخ آموزش پرورش استان زنجان در دبیرستان شریعتی زنجان، با بیان اینکه دبیرستان شریعتی زنجان سال ۱۳۱۳ تأسیس شده است، گفت: این مدرسه سال ۱۳۷۹ به ثبت میراث فرهنگی کشور رسید.

وی ابراز داشت: به میراث فرهنگی ناملموس که شامل حرکت فرهنگی است توجه نمی‌شود و در نمایش دادن آن هم موفق نیستیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه نمایاندن میراث فرهنگی ناملموس حوزه آموزش و پرورش بسیار امری پسندیده است، گفت: استان زنجان گذشته بسیار پر باری در حوزه آموزش و پرورش دارد و باید قدر آنها را بدانیم.

افشارچی بر لزوم تقویت و حراست از آثار ناملموس میراثی در استان زنجان تاکید کرد و بیان داشت: دانش آموزان باید با میراث فرهنگی استان به خوبی آشنا شوند چرا که گوهر نابی است.

وی با بیان اینکه دبیرستان شریعتی شخصیت‌های بسیار نخبه و توانمندی را تحویل جامعه داده است، گفت: باید این خروجی‌ها همچنان تداوم داشته باشد و شاهد افراد دانشمند و فرهیخته باشیم و برای کشور مؤثر باشند.

استاندار زنجان ابراز داشت: اصل قصه واکاوی میراث فرهنگی این است که چگونه افراد برجسته و نخبه ای در محیط‌هایی مثل دبیرستان شریعتی و امیرکبیر زنجان پرورش یافتند.

افشارچی با بیان اینکه ما یک گسست نسلی داریم و نسل جدید اطلاعی ندارد که ما از کجا به کجا رسیدیم، افزود: باید گذشته را به آیندگان بازگو کنیم.