رویداد «گنج» در استان اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اصلانی زاویه اظهار کرد: رویداد گنج ویژه فعالین جهادی استان برای حمایت از طرح‌های مسئله محور و خلاقانه گروه‌های جهادی در استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این رویداد با حمایت و مشارکت بنیاد علوی، سازمان بسیج سازندگی و مجمع جهادگران استان اردبیل برگزار می‌شود.

اصلانی افزود: رویداد گنج فرصتی مناسب برای حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه فعالین جهادی استان است که زمینه را برای شناسایی، ارزیابی و حمایت از این ایده‌ها فراهم می‌کند.

وی با دعوت از عموم فعالین جهادی استان جهت شرکت در این رویداد، گفت: این رویداد ۵ و ۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

اصلانی گفت: گروه‌های جهادی سرمایه‌های اجتماعی جامعه ما هستند که در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق استان در حال تلاش و فعالیت هستند.