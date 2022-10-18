به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبادتی شامگاه دوشنبه در در نشست هم‌اندیشی مدیران سازمان دانش‌آموزی سراسر کشور که به میزبانی استان زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه مسئله الگوهای تربیتی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه و راهبرد فرهنگی برای تربیت صحیح پیشتازان تمدن نوین اسلامی است، گفت: برای اینکه دانش‌آموزان ایران اسلامی مسیر خود را یافته و از دخالت‌های تربیتی فارغ شوند، باید با ایران را با الگوی طراز خود بشناسد.

وی با یادآوری اینکه امروز ایران اسلامی در قله رفیع تمدن نوین اسلامی قرار دارد، افزود: امروز باید برنامه‌های مدرسه‌ای همانند صبحگاه، تئاتر، بازدید، نمایشگاه، تولید محتوا و … ناظر به الگوهای تمدن‌ساز توسط خود دانش‌آموزان باشد.

این مسئول با بیان اینکه برگزاری کنگره ۳۱۳ اولین و مهم‌ترین برنامه شش ماهه دوم امسال است که شیوه‌نامه آن ابلاغ خواهدشد، گفت: در برنامه پیش رو قرار است دانش‌آموزان نه تنها خود را تربیت کرده، بلکه در قامت یک تربیت‌کننده نیز ظاهر شوند،: در همین راستا اردوهای هدفمند تربیتی یک روزه نیز طراحی شده که مکمل آموزش بوده و در کل دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش نظری کافی نیست و بهترین مکمل برای تکمیل آموزش، اردو است.

عبادتی افزود: هدف سازمان دانش‌آموزی از برنامه‌ریزی و اجرای طرح ۳۱۳، معرفی الگوهای تمدن‌ساز هر منطقه توسط دانش‌آموزان همان منطقه است تا شاهد مطالعه و تحقیق درباره مفاخر و مشاهیر هر استان توسط دانش‌آموزان و معرفی این مفاخر از زبان کودکان و نوجوانان در مدارس باشیم؛ بنابراین همه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی باید ناظر به الگوهای تمدن‌سازی باشد که ایران اسلامی و پرافتخار را ساختند.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی با یادآوری اینکه امروز فعالیت‌های جاری دانش‌آموزان مانند سابق برقرار است، تصریح کرد: معتقدیم حمایت دستگاه‌های خارج از آموزش‌وپرورش در این امر قطعاً ضروری بوده و یک مطالبه حق است و آموزش‌وپرورش باید مرکز توجهات همه دستگاه‌های اجرایی باشد و هر دستگاهی سهم خود را نسبت به آموزش و پرورش ایفا کند.

عبادتی با اشاره به اینکه رسالت اصلی سازمان دانش‌آموزی را مبتنی بر اساسنامه خود و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام خواهیم داد، عنوان کرد: متأسفانه سرانه پرورشی هر دانش‌آموز در بودجه پارسال ۳۶ تومان است و با این سرانه یک قرص نان هم نمی‌توان خرید.

وی با بیان اینکه برای تحقق همه این موارد باید شاهد نگاه متفاوت مجلس و دولت در این خصوص باشیم، گفت: به همین خاطر انتظار داریم بازنگری جدی نسبت به سهم دستگاه تعلیم و تربیت از منظر امور پرورشی در برنامه هفتم توسعه باشیم.