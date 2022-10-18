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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷

پایان هفته جاری؛

دمای هوای چهارمحال و بختیاری کاهش می‌یابد

دمای هوای چهارمحال و بختیاری کاهش می‌یابد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوای این استان در روزهای پایانی هفته جاری با کاهش نسبی و تدریجی مواجه می‌شود.

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرکرد امروز دوشنبه با دمای هوای یک درجه سانتیگراد به‌عنوان سردترین مرکز استان در کشور اعلام شده است.

وی افزود: همچنین براساس آمار ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی چهارمحال و بختیاری شهر لردگان با دمای هوای ۳۰ درجه سانتیگراد به‌عنوان گرم‌ترین نقطه استان اعلام شد.

چراغ‌پور تصریح کرد: آسمان چهارمحال و بختیاری تا اواسط هفته جاری، صبح‌ها جوی به‌نسبت پایدار با غبار رقیق صبحگاهی دارد که عصرها با وزش باد به‌نسبت شدید و افزایش ابرها مواجه می‌شود.

وی یادآور شد: احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته جاری به‌ویژه برای ذرت، لوبیا، انگور و گیاهان جالیزی وجود دارد.

چراغ‌پور تأکید کرد: کشاورزان چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت ناشی از سرمازدگی باید هر چه سریع‌تر محصولات خود را برداشت کنند.

کد مطلب 5611323

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