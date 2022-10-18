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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۳۳

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد؛

بهره برداری از اورژانس سوانح و سوختگی اراک تا یک ماه آینده

بهره برداری از اورژانس سوانح و سوختگی اراک تا یک ماه آینده

اراک- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده در طراحی و اجرای اورژانس سوانح و سوختگی اراک طی چهار سال گذشته گفت: تا ماه آینده این مرکز راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در بازدید از اورژانس پرتوی سوانح و سوختگی اراک با اشاره به صنعتی بودن این شهر اظهار کرد: به همین واسطه سازمان انرژی اتمی برنامه‌های زیادی برای توسعه در دست اقدام دارد که بعضی از آن‌ها بهره برداری شده و بعضی دیگر در آینده تکمیل و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه با تجهیز این مرکز می‌توان خدمات تخصصی را به مردم اراک و استان مرکزی و استان‌های همجوار ارائه داد، افزود: امکانات و زیرساخت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های جاری کشور باید به نوعی توسعه پیدا کند که بتواند مؤثر بوده و پشتیبان زندگی و فعالیت‌های توسعه محور باشد.

اسلامی تاکید کرد: سازمان انرژی اتمی در ۴ سال گذشته، در چهارچوب اجرای این سیاست که خدمتی را برای مردم استان مرکزی به وجود بیاورد، مشغول به طراحی و اجرای این اورژانس کرده است.

کد مطلب 5611371

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