هریسون فورد هم وارد دنیای مارول شد/ بازی به جای بازیگر درگذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هریسون فورد در حال ورود به دنیای سینمایی مارول است. این بازیگر محبوب در نقش تادئوس بازی می‌کند و جایگزین ویلیام هرت فقید می‌شود.

فیلم جدید از مجموعه فیلم‌های «کاپیتان آمریکا» ‌با عنوان «کاپیتان آمریکا: نظم جدید جهانی» سال ۲۰۲۴ اکران می‌شود.

داستان چهارمین فیلم «کاپیتان آمریکا» ادامه‌ای بر ماجراهایی است که در سریال «شاهین و سرباز زمستان» در شبکه دیزنی پلاس در سال ۲۲۰۱ به نمایش درآمد.

هرت اولین بار در دومین فیلم بلند استودیو مارول «هالک شگفت‌انگیز» در سال ۲۰۰۸ در نقش راس بازی کرد. این نقش درباره شخصیت یک ژنرال ارتش آمریکا بود که نقش مهمی در تبدیل شدن بروس به هالک داشت.

شخصیت راس سال ۲۰۱۶ در «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» به عنوان وزیر امور خارجه ظاهر شده بود و نقش‌آفرینی‌های کوتاهی در «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» و «انتقام جویان: پایان بازی» داشت. وی آخرین بار در «بیوه سیاه» در سال ۲۰۲۱ در نقش این شخصیت ظاهر شد.

هریسون فورد ۸۰ ساله گرچه برای نخستین بار به فیلمی از مارول ملحق می‌شود، اما وی ستاره اصلی فیلم‌های «جنگ ستارگان» و «ایندیانا جونز» بوده و با پنجمین فیلم از فیلم‌های «ایندیانا جونز»‌ که قرار است تابستان ۲۰۲۳ اکران شود دوباره دیده خواهد شد.

مارول دو بازیگر بزرگش را همین اواخر از دست داده که شامل چادویک بوزمن و ویلیام هارت می‌شود.

ژولیوس اونا کارگردان نیجریه‌ای-آمریکایی کارگردانی فیلم چهارم «کاپیتان آمریکا» را برعهده دارد.