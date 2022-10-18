وجود مرکز پرتوی سوانح و سوختگی اراک برای استان مرکزی ضروری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلص الائمه اظهار کرد: اورژانس سوانح و سوختگی اراک به دلیل مجاورت با شهرستان خنداب که یکی از مراکز مهم هستهای کشور است و همچنین مجتمعهایی مثل پتروشیمی و پالایشگاه جز ضرورتهای استان بود که خوشبختانه با اتمام آن به زودی به مردم ارائه خدمات میدهد.
مخلص الائمه افزود: عملیات ساخت این مرکز از سال ۹۵ شروع شده و امروز رسماً با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار گرفت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک هم با تأکید بر اینکه این مرکز یکی از بهترین و مجهزترین مراکز کشور است، گفت: استان مرکزی در همه حوزهها به خصوص در زمینه صنعت در حال پیشرفت است و همچنین وجود سایت خنداب و نیز صنایع شیمیایی، لزوم وجود و فعالیت این مرکز را دوچندان کرده بود.
امانی نیز در انتها ابراز امیدواری کرد با تجهیز سریع این مرکز، تا ماه آینده بتوان بیماران و مراجعین محتاج به خدمات درمانی این اورژانس را پذیرش و معالجه کرد.
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