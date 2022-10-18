شهرداری باید مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز بایستد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی، در تذکر پیش از دستور نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه ۱۹ تهران افزود: سوءاستفاده از وضعیت اغتشاشات حاکم در تهران منجر به سوءاستفاده سودجویان شده است.

وی ادامه داد: سودجویان به دنبال انجام ساخت و ساز غیر مجاز هستند و برای آینده تهران میراث خرابی به جا می‌گذرانند و پیشگیری اکنون حرف اول را می‌زند.

عباسی اظهار کرد: اگر دومینوی ساخت و ساز ایجاد شود ما دچار ساخت و ساز غیر مجاز بسیار خواهیم بود شهرداری باید با استفاده از ابزارهای خود مقابل این ساخت و سازها بایستد.