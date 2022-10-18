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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۵

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

شهرداری باید مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز بایستد

شهرداری باید مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز بایستد

عضو شورای شهر تهران گفت: اگر دومینوی ساخت و ساز ایجاد شود ما دچار ساخت و ساز غیر مجاز بسیار خواهیم بود، شهرداری باید با استفاده از ابزارهای خود مقابل این ساخت و سازها بایستد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی، در تذکر پیش از دستور نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه ۱۹ تهران افزود: سوءاستفاده از وضعیت اغتشاشات حاکم در تهران منجر به سوءاستفاده سودجویان شده است.

وی ادامه داد: سودجویان به دنبال انجام ساخت و ساز غیر مجاز هستند و برای آینده تهران میراث خرابی به جا می‌گذرانند و پیشگیری اکنون حرف اول را می‌زند.

عباسی اظهار کرد: اگر دومینوی ساخت و ساز ایجاد شود ما دچار ساخت و ساز غیر مجاز بسیار خواهیم بود شهرداری باید با استفاده از ابزارهای خود مقابل این ساخت و سازها بایستد.

کد مطلب 5611420
مهشید جعفری معظم

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