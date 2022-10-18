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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

توجه به اشتغال کارگران ساختمانی در فارس

توجه به اشتغال کارگران ساختمانی در فارس

شیراز - رئیس کانون کارگران و استادکاران ساختمانی فارس خواستار توجه بیشتر مسئولین به وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در فارس شد.

محمد فرشیدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حضور کارگران افغان در شیراز و استان فارس، گفت: حضور کارگران افغان که از لحاظ تعداد، قابل توجه هستند باعث بروز مشکلات در بحث اشتغال و بیکاری کارگران ساختمانی و فصلی در شیراز شده است.

وی با بیان اینکه برخی از مردم کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند باور مردم مبنی بر کارکرد بهتر کارگران افغان را مردود دانست.

رئیس کانون کارگران و استادکاران ساختمانی استان فارس گفت: این کارگران در صورت وجود کار در مقابل روزانه ۸ ساعت کار بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند.

فرشیدیان با اشاره به اینکه در شهر شیراز فقط یک جایگاه استقرار ویژه کارگران ساختمانی و فصلی وجود دارد اضافه کرد: در سال ۸۵ در زمینه ایجاد جایگاه‌های ویژه کارگران ساختمانی و فصلی در مناطق مختلف شهرداری شیراز مصوب شد اما تاکنون فقط یک جایگاه ساخته شده است.

وی یادآور شد: ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی و فصلی در استان فارس و حدود ۱۵۰ هزار کارگر ساختمانی و فصلی در شهر شیراز فعالیت می‌کنند.
 

کد مطلب 5611480

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