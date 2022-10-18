دانش بنیان ها ۴۸ ساعته ارز می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تسهیل در ارائه خدمات ارزی به این شرکت‌ها، پس از تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ارائه درخواست به بانک‌های عامل، ارز مورد نیاز خود را در مدت ۴۸ ساعت دریافت کنند.

مدت زمان فرآیند تخصیص ارز برای تمامی گروه‌های کالایی (بجز کالاهای اساسی) و خدمات در سایر بخش‌ها، در حال حاضر ۳۰ روز است که این مدت با تصمیم اتخاذ شده برای شرکت‌های دانش بنیان به ۲ روز کاهش یافت.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: تأمین ارز برای مصارف خدماتی، محدود به شرکت‌های دولتی نیست و امکان تأمین ارز خدماتی برای کلیه شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی نیز فراهم است. بر همین اساس، شرکت‌های مذکور می‌توانند ارز مورد نیاز برای مصارفی مانند اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعتی، بازاریابی دیجیتال، آزمایش‌های علمی و فنی و دریافت گواهی‌های بین المللی (استاندارد، کیفیت و…)، هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، حقوق و حق مأموریت پرسنل و عوارض فرودگاهی، حق عضویت‌ها و سایر مصارف خدماتی را پس از ارائه اسناد مثبته، ازطریق بانک‌های عامل تأمین کنند.

بنابر اعلام بانک مرکزی، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی (کمیته ملی المپیک و پارالمپیک) و ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی نیز می‌توانند ارز موردنیاز برای مصارفی از قبیل اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی، اعطای جوایز و برگزاری مسابقات بین المللی را از طریق بانک‌های عامل تأمین کنند.