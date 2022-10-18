محمد جعفرزاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اصلاح سبک زندگی برای پیشگیری از ابتلاء به پوکی استخوان اظهار کرد: ۲۰ اکتبر با عنوان روز جهانی پوکی استخوان و آشنایی با این بیماری نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: در ایران نیز با توجه به اهمیت این بیماری، هفته‌ای با عنوان هفته ملی پوکی استخوان نامگذاری و در همین راستا پویشی همگانی در کشور از ۲ مهرماه الی ۲ آبان ماه با شعار «برای سلامتی خود قدم برداریم» شروع شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: بیماری پوکی استخوان بیماری شایع متابولیک استخوان‌ها است که به علت کاهش توده استخوانی رخ داده و در بین افراد بالای ۵۰ سال در سراسر جهان از هر سه زن و از هر پنج مرد، یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان را در طول عمر باقیمانده خود تجربه خواهند کرد.

جعفرزاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این بیماری علائم قابل توجهی ندارد و به عنوان بیماری خاموش شناخته می‌شود.

وی مهمترین علائم این بیماری را شکستگی خود به خود استخوان‌ها با کمترین ضربه اعلام کرد و ادامه داد: این شکستگی به میزان بالایی در گردن، ران، لگن و ستون مهره‌ها ایجاد می‌شود.

جعفرزاده عوامل زمینه‌ساز این بیماری را بالا رفتن سن، عدم تحرک، رژیم غذایی فاقد کلسیم، مصرف برخی داروها مانند کورتیکو استروئید، مصرف دخانیات، به میزان مناسب در معرض نور خورشید قرار نگرفتن و نیز زمینه‌های ارثی و عوامل ژنتیکی دانست.

وی با بیان اینکه خانم‌ها به میزان بالاتری نسبت به آقایان به این بیماری مبتلا می‌شوند، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عوامل بروز بیماری در خانم‌ها به دوره یائسگی مربوط می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاکید کرد: برای پیشگیری از ابتلاء به پوکی استخوان همه مردم می‌توانند با داشتن سبک زندگی سالم شامل رژیم غذایی مناسب و غنی از کلسیم، مصرف ویتامین D و انجام تمرینات ورزشی منظم برای تحمل وزن و ورزش‌های استقامتی به ویژه از دوران نوجوانی در راستای استحکام بافت استخوان اقدام کنند.