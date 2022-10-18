احداث بزرگراه دوم در حاشیه شهر مشهد در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین صاحبی در حاشیه برگزاری نمایشگاه عکس «قاب شهر» اظهار کرد: اصلاح کالبدی یکی از مأموریت‌های ماست و از این رو احداث دومین بزرگراه در جاده معروف به گاز جهت حل مسئله ترافیک در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون حاشیه شهر در شورای شهر مشهد در خصوص احداث این بزرگراه افزود: این پروژه هنوز در مرحله مطالعاتی است و زمان اجرای آن مشخص نیست؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در این مناطق مشکل تردد نداریم بلکه گره‌های ترافیکی داریم که به لحاظ ساختار شهری رعایت نشده است.

وی در ادامه همچنین برگزاری نمایشگاه عکس از سبک زندگی ساکنان حاشیه شهر را ارزشمند دانست و گفت: حوزه بازآفرینی با رویکرد حل مشکلات با حضور خبرنگاران و عکاسان در صحنه‌های هنری حضور پیدا کرده است و هدف از اجرای این برنامه ارسال پیام به جامعه شهری است که با وجود مشکلاتی که در مناطق کم برخوردار است، زیبایی‌هایی هم وجود دارد؛ شاید برخی نام محله تاجرآباد را شنیده باشند ولی از نزدیک آن را ندیده‌اند و این تصاویر نشان می‌دهد در این محلات زندگی جاری است.

صاحبی با ذکر این نکته که با یک نمایشگاه نمی‌توان تمام هویت یک محله را به تصویر کشید تصریح کرد: جای بسیاری از مشاغل در آثار خالی است و نیاز به برگزاری چندین نمایشگاه و تورهای هنری و رسانه‌ای دیگر است. امید است با این حرکت بتوانیم رویکرد مدیریت شهری را نسبت به مناطق کم برخوردار تغییر دهیم و جامعه شهری را به این سمت متوجه کنیم و فرهنگ ارتباطات فرهنگی و بصری بین مناطق مختلف شهر بیشتر شود؛ حتی برای خرید و ملزومات روزانه با دیگر مناطق شهر این ارتباطات صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون حاشیه شهر در شورای شهر مشهد با ابراز امیدواری نسبت به تغییر نگاه هدفمند سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد به مناطق کم برخوردار گفت: توانمندسازی افراد در حوزه تولید و اشتغال را می‌توان از طریق برپایی تورهای هنری به تصویر کشید که می‌تواند به عنوان نمایشگاه بعدی در دستور کار قرار گیرد.