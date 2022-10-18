اصغر احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این زمین‌های ملی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری در بخش‌های خدمات، صنعت، کشاورزی، مسکن، منابع‌طبیعی و آبخیزداری به واجدان شرایط واگذار شده است.

وی افزود: از این سطح یک‌هزار و ۱۲۰ هکتار زمین ملی برای تأمین زمین طرح‌های نهضت ملی مسکن و اجرای طرح هادی ۵ روستا با هدف حمایت از تولید و عرضه مسکن تخصیص پیدا کرد.

احمدی تصریح کرد: همچنین ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار برای توسعه منابع‌طبیعی، جنگل‌کاری اقتصادی، افزایش سطح بوستان‌های جنگلی روستایی، مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از مرتع‌ها و جنگل‌های چهارمحال و بختیاری به مردم، دهیاری‌ها، مرتع‌داران روستایی و عشایری استان واگذار شده است.

وی یادآور شد: در این مدت ۳۵ هکتار زمین ملی به‌منظور توسعه فعالیت‌های دامی و کشاورزی، ۹ هکتار زمین در راستای اجرای طرح‌های خدمات و توسعه عمرانی و ۳۶۰ هکتار برای حوزه صنعت چهارمحال و بختیاری اختصاص پیدا کرد.