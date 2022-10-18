پرداخت وام قرض الحسنه به کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرآیند پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بازنشستگان این سازمان می‌توانند از طریق کانون‌های بازنشستگی جهت دریافت وام ثبت نام و در ادامه پس از طی شدن مراحل اداری وام به حساب شأن واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه وام بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون به ۱۲ میلیون تومان رسیده است، گفت: در تلاش هستیم در صورت فراهم شدن شرایط و تأمین اعتبارات لازم، وام قرض الحسنه بازنشستگان را در سال آینده افزایش دهیم.

معاون فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسات سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: معاونت‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادات خود را در ارتباط با بودجه مطرح و در نهایت این موضوع به هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ارجاع و پس از تصویب در هیأت امنا مطرح و پس از تبدیل شدن به قانون اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال آینده اعتباری نیز برای پرداخت وام به کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در این خصوص پیشنهاداتی مطرح شده و ان شاءالله در سال آتی این پرداخت آغاز خواهد شد.

اسفندیاری ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است این است که از آبان ماه تمام فرآیند ثبت درخواست وام قرض الحسنه به صورت غیرحضوری انجام می‌پذیرد.