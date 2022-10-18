هتل سازی در قم سودآور است / قم نیازمند ۱۰۰ هتل جدید

علیرضا ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قم به جهت جاذبه‌های زیارتی و گردشگری دارای ظرفیت بسیار مناسبی در عرصه ساخت هتل است و سرمایه گذاری در این زمینه برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران سود آورد است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با اشاره به اینکه هم اکنون تأسیسات گردشگری خوبی در استان قم داریم ابراز داشت: استان قم در طول سال شاهد حضور میلیون‌ها زائر و گردشگر است و در حال حاضر این استان دارای ۶۰ هتل بوده که با توجه به حضور گسترده زائران در قم نیازمند ۱۰۰ هتل دیگر در این شهر هستیم.

وی با بیان اینکه تخت‌های اقامتی استان قم بیش از ۱۵ هزار تخت است بیان داشت: در ماه‌های اخیر شاهد بودیم به دلیل بالا بودن سفرها به قم، تخت خالی در مراکز اقامتی استان وجود نداشت و این امر نشان دهنده ظرفیت خوب این بخش برای امر سرمایه گذاری است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم همچنین گفت: یکی از ضعف‌های استان قم در حوزه گردشگری موضوع بوم گردی است که در حال حاضر فقط دو منطقه بوم گردی در قم وجود دارد.

ارجمندی عنوان داشت: افراد بسیار اندکی در استان قم وجود دارند که در زمینه بوم گردی فعالیت می‌کنند؛ در حالی که برخی از استان‌ها در این زمینه عملکرد خوبی دارند و بسیاری از گردشگران برای دوری از زندگی شهری و تجربه زندگی روستایی به این مناطق سفر می‌کنند.