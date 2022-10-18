همایش ملی نخبگان با حمایت ویژه همراه اول برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار «حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران» صبح امروز سه شنبه ۲۶ مهرماه، با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور و جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر کشور در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این همایش ملی که با حمایت ویژه همراه اول به عنوان حامی نخبگان کشور برگزار شد، تعدادی از نخبگان به نمایندگی از این جامعه در برابر رییس جمهور به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و تجربیات خود از فعالیت در فضای دانشگاهی و صنعت پرداختند و ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اعتلای ایران، دغدغه های خود را بی واسطه به مقام عالی اجرایی کشور عرضه کردند.

سید ابراهیم رییسی در آیین افتتاح این رویداد خطاب به جامعه نخبگانی اظهار کرد: یکی از شاخص های نخبگی، قرار دادن کار و تلاش در مسیر رفع نیازهای کشور باشد که این خود شکرگزاری پروردگار بابت نعمت هوش و ذکاوتی است که به افراد خاصی عطا کرده است.

رییس جمهور آفت نخبگی را «خود برتربینی» دانست و با تأکید بر اینکه نخبگان نباید به روحیه ای دچار شوند که توقع داشته باشند همه نسبت به آنان تواضع داشته باشند، گفت: ابتکار عمل نخبگان باید در زمینه گره گشایی از مسائل کشور، خدمت به مردم و حل مسئله باشد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و همراهی با تمامی مراکز علمی عالم، اذعان کرد: در استفاده از علم و دانش مرزی نداریم اما در نسخه های ارائه شده از بیرون، زبدگان باید نهایت احتیاط و دقت را داشته باشند تا نسخه های ارائه شده در تطابق با زیست بوم ما باشند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه در دوران جنگ شناختی و جنگ نرم، برخلاف دیگر دوران ها با مقوله «غارت مغزها» مواجه هستیم، تصریح کرد: معتقدیم که جایگاه، کرامت و ارزش نخبگان باید حفظ شود؛ لذا وظیفه ما و نظام حکمرانی حمایت همه جانبه اعم از مالی و حقوقی از این قشر در راستای شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای آنان است.

رییسی همچنین در بخشی از صحبت های خود بار دیگر بر عدم استفاده از کالای خارجی توسط دستگاه ها در صورت وجود نمونه مشابه داخلی با کیفیت و استاندارد مورد قبول تأکید کرد و در برابر نخبگان به صراحت اعلام کرد که این موضوع تخلف است و در صورت ارتکاب توسط هر دستگاهی، پیگیری می شود.

گفتنی است پس از برگزاری آیین افتتاحیه دوازدهمین همایش ملی نخبگان، در پنل هایی تخصصی جایگاه حکمرانی نخبگانی در مقوله هایی همچون «حکمرانی و اقتصاد»، «علم، فناوری و صنعت» و «فرهنگ، هنر و رسانه» با حضور چهره های سرشناس و متخصصان هر کدام از حوزه ها به صورت همزمان در سالن های اصلی و جانبی سالن اجلاس سران بررسی شد.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که در این رویداد با برپایی نمایشگاهی جانبی در سالن اجلاس سران حضور یافته بود، ضمن معرفی سرویس های مشتریان، آکادمی همراه و پلتفرم های دیجیتال خود نظیر شاد و اوانو در انتهای این مراسم نیز با اعطای هدایای ویژه به نخبگان و استعدادهای برتر حاضر در این همایش، از آنان تقدیر و تجلیل کرد.