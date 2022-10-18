ایران مهد گونه های گیاهی و طبیعی است/ تخریب ۲۷۰ هکتار جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند ظهر سه شنبه در چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی در رامسر با اشاره به اینکه طی فرایند زمانی ۱۶ ساله از سال ۸۳ حدود ۲۷۰ هکتار جنگل و ۲۶۰ هکتار مرتع از بین رفته است، افزود: تداوم این روند و تخریب تنوع زیستی به نسل بشر و گونه‌های طبیعی آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه ایران ۹ اقلیم از ۱۱ اقلیم دنیا را داراست و تنوع گیاهی و طبیعی آن فراوان است، افزود: از هشت میلیون گونه تنوع گیاهی روی کره زمین و ۵۰ میلیون گونه تنوع زیستی، ۴۳ هزار گونه در ایران وجود دارد.

وی شمار گونه‌های گیاهی و قارچ‌های شناسایی شده در ایران را ۱۲ هزار گونه ذکر کرد و گفت: ایران مهد بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری است و ۳۵ نقطه داغ تنوع زیستی و ۴۳ درصد از گونه‌های جانوری را در خود جای داده است.

زند، بر لزوم کاهش عوامل تهدید و حفظ یکپارچگی کره زمین، افزایش مناطق حفاظت شده و تغییر الگوی حفاظت تنوع زیستی تاکید کرد و گفت: ۲۱ برنامه برای حفاظت گونه‌های تنوع زیستی تدوین شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خطر انقراض یک میلیون گونه زیستی و گیاهی یادآور شد: باید جلوی تخریب جنگل‌های شمال گرفته شود زیرا جنگل‌ها در تأمین آب و حفظ زیست بوم نقش فراوانی دارند.