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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۱

مورد عجیب لیگ دسته اول/ تیمی که دو ساعت قبل از مسابقه زمین دار شد

مورد عجیب لیگ دسته اول/ تیمی که دو ساعت قبل از مسابقه زمین دار شد

اهواز - تیم فوتبال استقلال ملاثانی در حالی قرار است امروز از تیم فوتبال دریا در لیگ دسته اول میزبانی کند که در رویدادی عجیب تا ساعت ۱۳ هم زمین این بازی هنوز مشخص نشده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم فوتبال استقلال ملاثانی که به دلیل نبود زمین در شهرستان باوی، بازی‌های خود را در اهواز انجام قرار است ساعت ۱۶:۱۵ امروز از تیم فوتبال دریای بابل میزبانی کند.

دو تیم استقلال ملاثانی و دریای بابل در حالی قرار است به مصاف هم بروند که تا ساعت ۱۳ هنوز محل برگزاری این مسابقه به طور دقیق مشخص نبوده است و ورزشگاه‌های اهواز هر کدام به دلایلی قادر به میزبانی از این بازی نبودند.

سرانجام در فاصله دو ساعت مانده تا ساعت برنامه‌ریزی شده برای برگزاری دیدار استقلال ملاثانی و رایکای بابل، مسئولان باشگاه استقلال خوزستان رضایت دادند و این بازی در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار خواهد شد.

پیش از این احتمال برگزاری مسابقه در دو زمین تختی اهواز و شماره ۲ فولاد آره‌نا بیشتر بود ولی به هر ترتیب ورزشگاه غدیر برای برگزاری این مسابقه انتخاب شد.

البته این انتخاب در شرایطی انجام شده که فردا تیم فوتبال استقلال خوزستان خودش باید در ورزشگاه الغدیر اهواز از پارس جنوبی جم میزبانی کند و باید دید این ورزشگاه شرایط انجام دو بازی در دو را دارد یا خیر؟

استقلال ملاثانی در شرایطی که زمین برای میزبانی هم ندارد هم اکنون با ۱۶ امتیاز و هم امتیاز با تیم دوم، در رده سوم جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.

کد مطلب 5611761

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