صدور پروانه ساخت۲۵۰واحد مسکونی درخوی/توزیع مصالح ساختمانی آغاز شد

جعفر برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسریع در عملیات آواربرداری مناطق زلزله‌زده خوی گفت: توزیع مصالح ساختمانی از جمله سیمان برای بازسازی واحدهای مسکونی نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه توزیع مصالح ساختمانی از جمله سیمان با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای آوار برداری شده مناطق زلزله زده خوی ادامه دارد، ادامه داد: در مرحله آواربرداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بسیج اکیپ‌های ماشین آلات بنیاد مسکن استان و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های خدمات رسان در روستاهای خنجر خان و مرتضی قلی کندی و اسماعیل کندی و بایرام کندی و عذاب عملیات آواربرداری را به اتمام رساند.

برزگر با بیان اینکه تا این لحظه آواربرداری ۴۰۸و احد مسکونی و دامی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اتمام رسیده است، گفت: با توجه به اینکه بیشترین تعداد واحدهای احداثی را در شهر دیزج دیز و روستای سید تاج الدین داریم، عملیات آواربرداری اکیپ‌های ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سرعت در این دو مکان در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در سایر روستاهایی که واحدهای احداثی وجود دارند عملیات آواربرداری آغاز شده است، عنوان کرد: در شهر دیزج دیز عملیات آواربرداری ۸۵ واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

برزگر با بیان اینکه با بسیج اکیپ‌های آواربرداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی تا دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید، اضافه کرد: اکیپ‌های صدور پروانه ساختمانی برای دسترسی سریع مردم مناطق روستایی زلزله زده با استقرار در روستاهای مرتضی قلی کندی و سید تاج الدین با سرعت عملیات صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی آواربرداری شده را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه عملیات پی کندی در روستاهای آوار برداری شده مناطق زلزله زده خوی با سرعت در حال انجام است، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا اتمام بازسازی آخرین واحد مسکونی در کنار مردم خواهد بود.

در ارزیابی اولیه واحدهای مسکونی در شعاع ۲۰ کیلومتری کانون اصلی زلزله شهرستان خوی، از اولین ساعات وقوع زلزله به مدت یک هفته، ۶۷ تیم ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با حضور در ۵۴ روستا و ۲ شهر خوی و دیزج دیز، پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی را ارزیابی کردند.

بیش از یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در این زمین لرزه دچار خسارت شده یا نیازمند تخریب و بازسازی هستند.