رئیس پارلمان کویت انتخاب شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، در آغاز هفدهمین دوره پارلمان کویت، ظهر امروز احمد السعدون با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید پارلمان کویت انتخاب شد.

احمد عبدالعزیز جاسم السعدون سیاستمدار کهنه کار کویتی است که ۸۸ سال دارد، پیش از این در سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ و ۲۰۱۲ رئیس پارلمان کویت بوده است.

هفدهمین دوره فعالیت پارلمان کویت صبح امروز سه شنبه با حضور مشعل احمد الصباح ولیعهد کویت آغاز به کار کرد.

کابینه جدید کویت روز گذشته به ریاست احمد نواف الاحمد الصباح ضمن دیدار با مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت ادای سوگند کرد.

در ماه‌های اخیر تنش‌های سیاسی در کویت در پی تشدید اختلافات میان پارلمان و دولت بالا گرفته بود. در این مدت دولت چندین بار استعفا داده بود و پارلمان نیز در نهایت منحل و انتخابات جدید برگزار شد.