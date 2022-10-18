  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۶

رئیس پارلمان کویت انتخاب شد+ فیلم

رئیس پارلمان کویت انتخاب شد+ فیلم

در آغاز هفدهمین دوره پارلمان کویت ، ظهر امروز احمد السعدون با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید پارلمان کویت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، در آغاز هفدهمین دوره پارلمان کویت، ظهر امروز احمد السعدون با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید پارلمان کویت انتخاب شد.

احمد عبدالعزیز جاسم السعدون سیاستمدار کهنه کار کویتی است که ۸۸ سال دارد، پیش از این در سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۹۲، ۱۹۹۶ و ۲۰۱۲ رئیس پارلمان کویت بوده است.

هفدهمین دوره فعالیت پارلمان کویت صبح امروز سه شنبه با حضور مشعل احمد الصباح ولیعهد کویت آغاز به کار کرد.

کابینه جدید کویت روز گذشته به ریاست احمد نواف الاحمد الصباح ضمن دیدار با مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت ادای سوگند کرد.

در ماه‌های اخیر تنش‌های سیاسی در کویت در پی تشدید اختلافات میان پارلمان و دولت بالا گرفته بود. در این مدت دولت چندین بار استعفا داده بود و پارلمان نیز در نهایت منحل و انتخابات جدید برگزار شد.

رئیس پارلمان کویت انتخاب شد+ فیلم

کد مطلب 5611839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها