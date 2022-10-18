۳ کانون تفکر نخبگانی برای حل مشکلات کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر باقری مقدم در جمع خبرنگاران در حاشیه دوازدهمین همایش ملی نخبگان که در اجلاس سران برگزار شد درباره حواشی مربوط به جداسازی بنیاد ملی نخبگان از معاونت علمی و فناوری گفت: بنیاد ملی نخبگان از ابتدا یک سازمان مستقل بوده است اما رئیس این‌نهاد با معاونت علمی و فناوری مشترک است. ما اعتقاد داریم معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان دو بازو و بالی هستند که باعث توسعه اقتصاد دانش بنیان می‌شوند.

وی گفت: بنیاد ملی نخبگان وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص و نخبه‌ها در حوزه اقتصاد دانش بنیان بر عهده دارد و ایجاد زیست بوم بر عهده معاونت علمی و فناوری است.

به گفته قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، تاکید رئیس جمهور امروز در همایش نخبگان بر این بود که بنیاد ملی نخبگان را به عنوان یک سازمان مستقل کمافی السابق داریم و درکنار آن معاونت علمی هم وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ریاست جمهوری تاکید بر استقلال بنیاد ملی نخبگان داشتند آیا ریاست این بنیاد همچنان برعهده معاون علمی است گفت: این امر باید از سوی رئیس جمهور تعیین‌تکلیف شود. ولی به طور کلی این دو سازمان در کنار هم به توسعه اقتصاد دانش بنیان اهتمام می‌ورزند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: ما به صورت نمادین ایجاد کانون‌های تفکر در سه حوزه اقتصاد، علم و فناوری و علوم انسانی را در این همایش آغاز کردیم و تلاش داریم در این قالب به کمک نخبگان در مورد برنامه‌های آتی دولت برنامه ریزی کنیم.

باقری مقدم اضافه کرد: از این طریق می‌توان به واسطه دستگاه‌های اجرایی در اختیار دولت قرار دهیم.

وی گفت: رئیس جمهور تاکید کردند و به دستگاه‌ها دستور دادند که از نقطه نظرات نخبگان بهره مند شویم. برای این امر سازوکار پیشنهادی ما همین کانون‌های تفکر بود.

وی ادامه داد: ایجاد این کانون‌ها در سند راهبردی نخبگان هم آمده است که نخبگان در کنار رؤسای دستگاه‌ها راجع به مسائل دستگاه‌ها تخصصی فکر می‌کنند و به تولید محتوا می‌پردازند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ایجاد شغل‌های جدید برای نخبگان با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی گفت: این کار دولت سیزدهم با همکاری دو نهاد است که بنیاد وظیفه شناسایی و معرفی نخبگان را برعهده دارد و سازمان امور استخدامی تخصیص این نخبگان به دستگاه اجرایی است که خوشبختانه از سوی این سازمان اعلام شده هزار شغل برای این نخبگان تا پایان سال ایجاد می‌شود.

دکتر ضرغامی نیز در اختتامیه دوازدهمین همایش ملی نخبگان با اشاره به جزئیات برنامه‌های امروز همایش نخبگان گفت: در این همایش، نخبگان نقطه نظرات خود را در حضور رئیس جمهور مطرح کردند.

وی با اشاره به صحبت‌های نخبگان و مطالبات آن‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: توسعه فناوری یکی از این مطالبات بود؛ آنها معتقدند شرکت‌های دانش بنیان حول کار آفرینی شکل می‌گیرند.

مدیر کل دفتر اثربخشی و اثرگذاری بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: همچنین نخبگان درخواست داشتند تا نظام ارزشی برای نخبگان تعریف شود.

به گفته وی، رفع چالش‌های نخبگان از دیگر درخواست‌های آنها بود و تاکید داشتند که به جای امداد رسانی به سمت امداد گیری از نخبگان در جهت رفع چالش‌های کشور حرکت کنیم.

ضرغامی خاطر نشان کرد: در هیأت دولت طرح کانون‌های تفکر نخبگانی در کلیه دستگاه‌ها در دستور کار است که بر اساس آن کلیه دستگاه‌ها ملزم به تشکیل این کانون‌ها هستند.

وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان از همه نخبگان درخواست دارد تا در این کانون‌ها عضو شوند.