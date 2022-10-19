تنها نکته عجیب در مورد مدیریت آجورلو/خطرغافلگیری استقلال در آزادی

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییراتی که در سطح مدیریت باشگاه استقلال صورت گرفت گفت: سردار آجرلو طی یک سال و نیمی که در استقلال بود و مدیریت این باشگاه را برعهده داشت زحمات زیادی کشید. آبی پوشان با سرمربیگری مجیدی توانستند در دوران مدیریت او در لیگ، قهرمان شوند. در آن دوره حاشیه‌ها کم بود مشکلات مالی نسبت به گذشته برطرف شده بود و تمرکز بازیکنان تنها بر روی نتیجه گیری و موفقیت در لیگ بود اما تنها نکته عجیب این است که چرا به یک باره آجرلو از مدیریت استقلال برکنار شد و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا خود آجرلو در این مورد صحبت می‌کند تا شایعاتی که در خصوص برکناری اش وجود دارد را به پایان برساند.

وی گفت: حضور فتح الله زاده را باید به فال نیک بگیریم. او سال‌ها در استقلال بوده و شناخت خوبی از این تیم دارد اما باید بداند نسبت به زمانی که مدیرعامل بوده نسل جدید متفاوت شده است. فتح الله زاده باید در ابتدا حواشی را از استقلال دور کند. وعده‌هایی را که می‌دهد به سرعت عملی کند و به اعتقاد من کمتر مصاحبه کند و تنها تمرکزش بر روی موفقیت استقلال باشد. مدیرعامل باشگاه استقلال نیاز به حمایت دارد و همه اعم از پیشکسوتان و هواداران استقلال از مدیرعامل جدید حمایت کنند.

کارشناس فوتبال در مورد دیدار روز جمعه استقلال برابر آلومینیوم اراک که در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود گفت: آلومینیوم در هفته‌های اخیر نتایج خوبی گرفته و توانسته امتیازات حساسی را برای خود جمع کند. کادر فنی آلومینیوم کاملاً استقلالی هستند. تیم را به خوبی می‌شناسند و سال‌ها در این تیم با تمامی مشکلاتش بازی کرده و محبوب هواداران هستند.

ورمزیار خاطرنشان کرد: رحمتی می‌خواهد نوار موفقیت‌هایش را با شکست استقلال ادامه دهد. او می‌داند در تهران کار سختی در پیش دارد. به طور حتم کاملاً بر نقاط ضعف و قوت استقلال آشنا است و می‌خواهد بازنده از تهران به اراک برنگردد. در مجموع جدال ساپینتو و رحمتی دیدنی است و باید منتظر بمانیم و ببینیم کاپیتان سابق استقلال برنده این دیدار خواهد بود یا سرمربی پرتغالی آبی پوشان.

وی ادامه داد: با توجه به آماری که آلومینیوم دارد و در دیدارهای خارج از خانه شکست نخورده است، استقلال باید مراقب باشد که این خطر گریبانشان را نگیرد و طلسم حریف را بشکنند و به برتری برسند.

کارشناس فوتبال در مورد شرایط این روزهای استقلال هم گفت: استقلال در برابر ذوب آهن اصفهان در ثانیه‌های پایانی به پیروزی رسید. بازی خوبی از خود به نمایش نگذاشت اما توانست با اشتباه بازیکن ذوب آهن که به خودشان گل زد سه امتیاز را به دست بیاورد. سرمربی آبی پوشان می‌داند آلومینیوم اراک با ذوب آهن اصفهان تفاوت‌های زیادی دارد. او باید از کیفیت بالای چمن ورزشگاه آزادی به خوبی استفاده کند. آنالیز قوی از حریف داشته باشد و بهترین‌ها را به میدان بفرستد تا بتواند با کسب سه امتیاز این دیدار همچنان بالای جدول بماند.

وی تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس هم امتیاز هستند. سرخپوشان تهرانی عصر پنجشنبه مقابل ملوان به میدان می‌روند و نتیجه این دیدار می‌تواند بر عملکرد استقلال که یک روز بعد از پرسپولیس به میدان می‌رود تأثیرگذار باشد. بنابراین استقلال باید تمام تمرکزش را بر روی این دیدار بگذارد تا فارغ از هر نتیجه‌ای که پرسپولیس مقابل ملوان به دست آورد او با برد برابر آلومینیوم همچنان بالای جدول باقی بماند.

کارشناس فوتبال در خصوص اشتباهات داوری در لیگ امسال و اعتراض تیم‌ها نسبت به عملکرد داوران گفت: بعید می دانم تیمی به اندازه استقلال در این فصل از اشتباهات داوری متضرر شده باشد. به جای اینکه هر چه از زمان بازی‌ها می‌گذرد داوری‌ها بهتر بشود متأسفانه پراشتباه تر می‌شود. پنالتی‌های زیادی از دست می‌رود که می‌تواند در پایان فصل تأثیرگذار باشد. نیاز به سیستم VAR هر روز بیشتر می‌شود. باید بگویم در دیدار رئال و بارسلون اگر سیستم VAR نبود گل سوم رئال دیده نمی‌شد. بنابراین لازم است تا هر چه زودتر مسئولان فوتبال کشورمان نسبت به آوردن این سیستم عجله بیشتری به خرج دهند تا دیگر شاهد اشتباهات محرز در فوتبالمان نباشیم.