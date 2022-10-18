بهره برداری از بندر بین المللی بوشهر تا ۲۵ آبان‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبی‌نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در بندر بوشهر به منظور پشتیبانی هرچه بهتر از جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در قطر و همکاری‌های دریایی و بندری با کشور میزبان، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته بخش تأسیسات دریایی پایانه مسافری بین‌المللی دریایی بندر بوشهر شامل اسکله و پل دسترسی به کشتی آماده و شرایط پهلوگیری کشتی‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: همچنین سالن پایانه مسافری پیشرفت خیلی خوبی داشته است و تا ۲۵ آبان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر با اشاره به اینکه تأمین تجهیزات مورد نیاز داخل پایانه مسافری بین‌المللی دریایی بندر بوشهر نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: با توجه به جمیع اقدامات صورت گرفته و تلاش‌های شبانه روزی، پایانه مسافری بین‌المللی دریایی شهید حق‌گو بندر بوشهر تا ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱ آماده بهره‌برداری خواهد بود.

شکیبی‌نسب در مورد آخرین وضعیت تأمین و فعالیت شناورهای مورد نیاز به منظور پشتیبانی از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در مسیر بوشهر-دوحه، عنوان کرد: در حال حاضر فعالیت یک فروند کشتی باری مسافری در خط مسافری دریایی بوشهر دوحه قطعی است.

وی افزود: از چندی پیش یک فروند شناور رورو-پسنجر (باری-مسافری) در بندر بوشهر مستقر شده است که از ظرفیت ۱۳۵۰ صندلی، ۵۸۱ تخت، ۲۵۰ کابین (اتاق)، امکان حمل ۷۰۰ دستگاه خودروی سواری یا حمل ترکیبی ۱۴۲ دستگاه خودروی سواری و ۴۲ دستگاه کانتینر یخچال‌دار برخوردار و در عین حال دارای سالن ورزشی، سینما و ۱۰ عرشه است و خدمات روی آن در ۵ سطح به مسافران ارائه می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر توضیح داد: همچنین یک فروند شناور مسافری نیز در حال کسب گواهینامه‌های فنی و ایمنی و تکمیل تجهیزات به منظور فعالیت در این مسیر دریایی است و طبق وعده داده شده نیمه دوم آبان به مرحله عملیاتی می‌رسد و در صورت تقاضا، به تعداد شناورها اضافه خواهد شد.

شکیبی‌نسب با اشاره به اقداماتی که از ابتدای امر به منظور پشتیبانی هرچه بهتر از جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در قطر و همکاری‌های دریایی با کشور میزبان صورت گرفته است، بیان کرد: پیگیری انعقاد تفاهم نامه جستجو و نجات دریایی با قطر، شیوه نامه تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای مسافری، ساماندهی شناورهای مسافری مناسب ارائه خدمت در جام جهانی، تهیه طرح ساماندهی ایمنی ترددهای دریایی جام جهانی (بوشهر و هرمزگان)، برگزاری مانورها و دوره تخصصی جستجو و نجات دریایی ویژه جام جهانی و تشکیل کمیته مشترک مدیریت اضطرار دریایی خاص جام جهانی از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه است.