  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۸

معاون استاندار مازندران:

فناوری فیبر نوری در مازندران توسعه می یابد

فناوری فیبر نوری در مازندران توسعه می یابد

جویبار - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به برنامه رشد اقتصادی استان گفت: توسعه فناوری فیبر نوری در استان جزو برنامه های دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، امید محبی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جویبار با اعلام اینکه این شهرستان جزو نقاط خوب و آرام در بحران اخیر در کشور بوده است، اظهار داشت: فاصله بین مردم و مسئولین باید به صفر برسد و در این زمینه باید راهکارهای عملیاتی ارائه و از شعار دادن پرهیز کنیم.

وی با اعلام اینکه باایجاد امید در اجتماع، بزرگترین ضربه به دشمنان این نظام وارد می‌شود، افزود: بخشی از این نارضایتی‌ها و ناامیدی به عملکرد ضعیف مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی بوده است.

محبی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات حال حاضر در کشور یک شبه ایجاد نشده است، خاطر نشان کرد: ایجاد ارتباط مؤثر و شنیدن دردودل مردم، خنثی کننده فتنه‌های دشمن در کشور خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بیان کرد: سهم رشد اقتصادی که دولت برای مازندران پیش بینی کرده ۷/۸ درصد بوده که ۲/۸ درصد آن باید از حوزه بهره وری محقق شود.

وی مهمترین بهره وری را در حوزه منابع انسانی دانست و افزود: توسعه فناوری فیبر نوری در دستور کار دولت قرار دارد و ما باید از این ظرفیت به نحو احسن بهره ببریم.

در ادامه فرماندار جویباربا اعلام اینکه محور توسعه در شهرستان در روستاها بوده است، گفت: ما اعتقاد داریم توسعه در روستاها، توسعه و پیشرفت شهرستان را نیز به همراه خواهد داشت.

کمال رستمعلی با اشاره به اینکه هر ماه نشست‌های تخصصی به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی در روستاها برگزار می‌شود، افزود: بخش اعظمی از مصوبات در روستاها به نتیجه رسیده و مابقی مصوبات در حال بررسی و پیگیری می‌باشد.

وی با بیان اینکه د ر طرح دریا جزو یکی از موفق ترین شهرستان‌ها بوده‌ایم، اظهار داشت: در حوزه اشتغال رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده‌ایم.

فرماندار جویبار خاطر نشان کرد: در بحث اقتصادی، کارگروه اقتصادی در شهرستان راه اندازی شده و در این زمینه بسیار موفق عمل کردیم.

کد مطلب 5612036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها