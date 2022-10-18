به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اتفاقات اخیر، گفت: ما در جنگ سخت نیز به پشتوانه قدرت نرم پیروز شدیم. پیروزی‌های ما در جنگ سخت هم به پشتوانه قدرت نرم مان بود.

جلیلی تاکید کرد: دشمن مؤلفه‌های قدرت نرم را هدف‌گذاری کرده است. اندیشه انقلاب اسلامی، وحدت مردم و رهبری، سه هدف اصلی دشمن است.

وی در سخنرانی خود در حوزه هنری، گفت: دشمن درصدد انتقام از مردم به خاطر شکست‌های فاحش و پی در پی چند دهه‌ی گذشته است. مقابله دشمن با اندیشه دینی به خاطر شکست‌های بزرگی است که متحمل شده است. از روزی که مردم اسلام را انتخاب کردند، سعی دشمن این بود با لطائف الحیل آن‌ها را از این انتخاب پشیمان کند. حرکت‌های تجزیه طلبانه، ترورها، خشونت‌ها و تحمیل ۸ سال جنگ بر مردم، تمامی تلاش‌های سخت، خشن و وحشیانه دشمن برای انتقام گیری از مردمی بود که انقلاب اسلامی را انتخاب کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با شکست فاحش دشمن در جنگ سخت، او سعی کرد انتقام از ملت ایران را با تشدید فشارهای اقتصادی تکمیل کند و روند فشارهای اقتصادی را تا راهبرد فشار حداکثری دنبال کردند. چند ماه پیش خودشان اعتراف کردند که فشار حداکثری شکست فاحش خورده است.

جلیلی گفت: دشمنی که در عرصه‌های سخت و نیمه سخت شکست خورده است، امروز مستاصل از شکست‌های فاحش، در عرصه‌ای وارد شده است که مزیت نسبی ماست. اگر ما با قدرت نرم دشمن را در عرصه‌های سخت شکست دادیم، به طریق اولی و با قدرت بیشتر در جنگ نرم او را شکست خواهیم داد. اسلام، رهبری و وحدت تمام آحاد جامعه، مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم ماست و دشمن برای فرار از شکست، به خیال خام خود این سه مؤلفه را هدف قرار داده است.

وی افزود: تلاش دشمن برای انصراف ملت ایران از انتخاب اسلام بی نتیجه مانده است و دشمن شاهد عبور پر اقتدار ایران از موانع چهل و چندساله است و اکنون با استیصال سعی می‌کند مانع سرعت پیشرفت کشور شود. اکنون زمان سرعت گرفتن پیشرفت کشور است. چون ملت ما با اقتدار موانع متنوع و چهل و چندساله‌ی دشمن را پشت سر گذاشته است. دشمن هراسان از هموار شدن مسیر پیشرفت کشور، آخرین ابزار خود را به کار گرفته است.

جلیلی گفت: دشمن بیش از همه نگران آن است جوانانی که پیشرفت را رقم زده اند، خودشان ایرادها را تصحیح کنند. توانمندی‌های این ملت، این پیشرفت‌ها را ایجاد کرده است و اکنون با اقتدار درصدد رفع نقایص و ایرادها و پیشبرد موفقیت‌ها است. تلاش دشمن منحرف کردن این توانمندی‌ها است. حق و مأموریت هر دانشگاه ماست که با ظرفیت بزرگ اساتید و دانشجویان خود سهم و نقش لازم را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور ایفا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای کشور است که این حق و مأموریت را مغتنم دانسته و بستر لازم را برای ایفا این نقش فراهم نمایند. اینکه واضح‌ترین دروغ‌ها به مهمترین ابزار رسانه‌های دشمن بدل شده، نشانه استیصال و شکست آن‌ها است. دروغ‌های پی در پی و شکست‌های متوالی آن، سرخوردگی رسانه‌های دشمن را به دنبال دارد. اکنون وقت حرکت همه جانبه و یکپارچه ملت به ویژه جوانان و دانشجویان و اساتید برای پیشبرد موفقیت‌ها و رفع نقایص و ایرادها است. ترس دشمن رفع ایرادها و شتاب گرفتن پیشرفت‌ها است. دشمنی که فروش یک بشکه نفت ایران را برنمی تابد، امروز شاهد پالایش روزانه صد هزار بشکه نفت ایران در پالایشگاه فراسرزمینی ونزوئلا است.

وی گفت: رفع مشکلات نیازمند جهاد همگانی برای جهش اقتصاد کشور از وضع موجود است. لازمه این جهش کمک آحاد ملت به ویژه دانشگاه‌ها به دولت برای رفع ایرادها است. کسی که متوسل به خشونت، ترور و تهدید می‌شود و رکیک‌ترین ادبیات را به کار می‌گیرد یعنی خودش ناامید از توانایی در جنگ نرم است.

وی افزود: به اتکای منطق انقلاب اسلامی نباید در دفاع از حقایق انقلاب دچار تردید و لکنت زبان شد.

جلیلی تاکید کرد: توضیح حقایق انقلاب برای نوجوانان و دانش آموزان موجب تکرار حماسه‌های پرشکوه دفاع مقدس خواهد شد. چنانکه شاهد حماسه‌های پرافتخار دهه هفتادی‌ها مثل شهید حججی در دهه ۹۰ در دفاع از حرم بودیم. همچنان که این حضور باشکوه در اربعین، در گروه‌های جهادی برای پیشرفت کشور و امدادرسانی در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا، بارها و بارها تکرار می‌شود. جبهه انقلاب با رفع ایرادها و تکمیل نقایص و التیام زخم‌ها، اجازه نخواهد داد دشمن بر روی آن نشسته و سوءاستفاده کند. در یک حرکت جهادی بزرگ باید بستر حضور دانشجویان، طلاب و اساتید محترم حوزه و دانشگاه در مدارس برای گفتگو با دانش آموزان و رفع شبهات و پاسخ به پرسش‌های آن‌ها انجام شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد: روایت مقاومت و روایت پیشرفت انقلاب اسلامی، دل‌های پاک را در اقصی نقاط جهان جذب می‌کند. نگرانی دشمن جذب فطرت‌های پاک به این حقایق است. نگرانی دشمن تکرار حماسه‌های انقلاب و دفاع مقدس توسط دهه نودی ها است. دشمنی که از یک سرود برآشفته می‌شود و آن را برنمی تابد، تکرار حماسه‌های بزرگ را از سوی این نسل برای خود کشنده می‌داند.