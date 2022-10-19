برای شاهین ۱۲ پروژه بهبود در زنجیره تامین و تولید طراحی و اجرا شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، مهدی پازوکی معاون فنی و مهندسی گروه سایپا با اشاره به طراحی و تولید خودرو شاهین گفت: شرکت‌های خودروساز برای گذر از مشکلات کیفیتی، قیمت گذاری و تأمین قطعات چاره‌ای ندارند جز طراحی محصولات جدید و شرکت سایپا هم در این زمینه اقدام کرده است.

وی افزود: منظور از پلتفرم قدیمی پلتفرمی است که قابلیت ارتقای کیفی و پاسخ گویی به نیازهای جدید را نداشته باشد. در این خصوص سال تولید پلتفرم مورد نظر نیست چراکه بعضی از شرکت‌های مطرح دنیا مثل تویوتا پلتفرمی دارند که مربوط به چندین سال قبل است ولی قابلیت ارتقا و کاربری دارد و در حال استفاده هستند.

پازوکی تصریح کرد: سایپا بر این اساس، برنامه‌ای را از ۱۰ سال پیش در دستور کار قرار داد و پلتفرم SP۱ را تعریف کرد و با توجه به پیشینه و دانشی که در طول سالیان متمادی به دست آورده بود توانست از یک پلتفرم در کلاس‌های مختلف بهره بگیرد.

وی افزود: طراحی اولیه بر اساس یک مگاپلتفرم صورت گرفته بدین معنا که در رده‌های مختلف بر روی این پلتفرم، خودروهای کلاس مختلف تولید شود و با تغییرات در ابعاد کفی و اوور هنگ‌های خودرو بتوان خودرو در کلاس B و C و در تیپ‌های سدان، هاچ بک و کراس اوور تولید شود، لذا دو پلتفرم SP۱۰۰ و SP۰ از این مگاپلتفرم تعریف شده است.

پازوکی تصریح کرد: با این شرایط خودرو شاهین تولید و تست‌های مختلف ایمنی و تصادف را با موفقیت گذراند و نتیجه آن در تصادفاتی که این خودرو تاکنون داشته و در رسانه‌ها منعکس شده به نحوی است که خوشبختانه از استحکام خوبی برخوردار بوده و یکی از دلایل علاقمندی به خرید این خودرو ایمن بودن آن است.

معاون فنی و مهندسی گروه سایپا تاکید کرد: در خودروهای با پلتفرم قدیمی ایجاد الزامات جدید در آنها به سختی قابل انجام است و در بعضی موارد، افزایش الزامات استانداردی، باعث ارتقای کیفی محصول نمی‌شود ولی در محصول شاهین به دلیل اینکه از ابتدا تمامی استانداردها و الزامات جدید و به روز، در طراحی اولیه دیده شده بود، به راحتی شرایط و الزامات مورد نظر در آن قرار داده می‌شود و باعث افزایش کیفی محصول نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در انتخاب پلتفرم و اینکه در چه کلاسی، خودرو طراحی و تولید شود گفت: تولیدات ابتدایی گروه سایپا در کلاس خودروهای A و B بود و در زمان انجام طراحی این مگاپلتفرم با بررسی وضعیت بازار و علاقمندی مردم به خودروهای کلاس C ، پاسخ به نیاز بازار و همچنین با هدف توسعه بازار، دستور کار بر اساس تولید خودروهای بزرگ‌تر قرار گرفت و سایپا به سراغ طراحی مگاپلتفرمی رفت که بتواند هم خودروهای کلاس C را تولید کند و هم با کمترین تغییرات بتوان خودروهای کلاس B را از آن به دست آورد.

پازوکی تصریح کرد: طراحی خودرو بر دو بخش است؛ اول طراحی استایل خودرو و دوم عملیاتی کردن این طراحی استایل که شامل طراحی قالب‌ها و عملیاتی کردن و ساخت قطعات است. طراحی استایل خودرو توسط کارشناسان و متخصصان مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو سایپا صورت پذیرفت که از افتخارات این گروه خودروساز است و طراحی استایل آن کاملاً بومی و بدون هیچ گونه مشاوری انجام شد. در قسمت طراحی قالب‌ها و قطعات هم این توان در داخل گروه سایپا وجود داشت و بخشی از آن انجام شد ولی به دلیل اینکه ظرفیت هم زمان تولید همه قالب‌ها در کشور وجود نداشت بخشی از قالب‌ها با وجود توان تولید در داخل، در خارج از کشور انجام شد تا پروژه تولید خودرو شاهین در برنامه زمانی آن انجام شود.

معاون فنی و مهندسی گروه سایپا در خصوص بهبودهایی که در محصول شاهین انجام شده گفت: پس از عرضه خودرو شاهین به بازار و در بازخوردهایی که از این محصول از طرف مشتری دریافت شد، نیاز خودرو به انجام بهبودهایی مشخص و بر این اساس ۱۲ پروژه در زنجیره تأمین و تولید تعریف شد.

وی افزود: یکی از اصلی ترین پروژه‌هایی که در خصوص خودرو شاهین تعریف و اجرا شد در مورد صدای توربو شارژ بود که اصلاح شد. توربوشارژ یک ساختار مکانیکی است که تولید صدا دارد و باید از انتقال صدا به داخل کابین جلوگیری شود. بر این اساس نزدیک به ۲۴ قطعه عایق طراحی و اصلاح شد و خوشبختانه از ابتدای اسفند ماه سال گذشته استفاده از عایق صدا در این خودرو اجرایی شده و برای مشتریان رضایت کاملاً ایجاد شده است و در فرایند عملیاتی خدمات پس از فروش نیز این طرح وارد شده تا برای خودروهایی که در گذشته تولید شده است مشکل صدا برطرف شود.

پازوکی گفت: علاوه بر این در سیستم خنک کاری خودرو هم پروژه‌ای تعریف شد. با توجه به اینکه در کشور اقلیم‌های مختلفی وجود دارد و اختلاف دما در دو نقطه کشور بیش از ۴۰ درجه است و خودرو تحت بار کامل در مناطق گرمسیر با مشکل خنک کاری روبرو بود و از طرفی موتور توربوشارژ چگالی گرمایی بالاتری دارد و انتقال حرارت نسبت به موتورهای تنفس طبیعی بالاتر است، لذا برای رفع مشکل سیستم خنک کاری خودرو، مورد بازنگری قرار گرفت.

او افزود: بر همین اساس رادیاتور دو ردیفه طراحی شد که این رادیاتور در شرایط سخت پاسخگوی خنک کاری خودرو است. این رادیاتور در ابتدا برای خودرو شاهین اتوماتیک طراحی شد و با توجه به ایجاد شرایط مناسب، برای شاهین معمولی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون فنی و مهندسی گروه سایپا در خصوص قوای محرکه این خودرو گفت: به طور کلی برای هر خودرو موتوری تعریف می‌شود تا در خور آن خودرو باشد. این مطلب که یک موتور الزااما برای یک خودرو طراحی شود اصلاً پایه و اساس مهندسی ندارد و در حال حاضر در خودروهای چینی طیف بسیار زیادی از خودروها از یک موتور از خانواده میتسوبیشی وجود دارد و موتور برای خودرو وقتی معنی پیدا می‌کند که آنچه از خودرو می‌خواهیم و نیاز داریم را تأمین کند.

وی افزود: در خصوص موتور خودرو شاهین و با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده عملکرد بیرونی برای مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و نارضایتی از عملکرد آن وجود ندارد چرا که موتور ویژگی‌هایی مورد نظر خودرو شاهین را برآورده می‌کند.

پازوکی در خصوص طراحی و تولید شاهین اتوماتیک گفت: با بررسی‌های انجام شده حدود ۴۰ درصد مشتریان متقاضی خودرو اتوماتیک هستند. با توجه به اینکه در گذشته سایپا خودرو اتوماتیک ساینا و کوییک را تولید و عرضه کرده و رضایت مناسبی از این خودروها وجود دارد لذا طراحی و تولید خودرو شاهین اتوماتیک در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه مراحل عمده کار انجام شده است.

وی افزود: خودروهای اتوماتیک از لحاظ امکانات، آسایش داخلی و آپشن های مختلف تنوع مناسبی دارند و باوجودی که به دلیل تحریم‌ها بخشی از تنوع آپشن خودروهای لوکس محدود شد ولی خوشبختانه توانستیم در این خودرو تمایز ظاهری ایجاد کنیم.

معاون فنی و مهندسی گروه سایپا گفت: در این خودرو آپشن هایی مثل دستگیره‌ها، جلو پنجره و گارنیش پشت خودرو کروم کاری شده، همچنین داشبورد داخلی دو رنگ طراحی شده است و خودرو با گیربکس CVT عرضه می‌شود. شرکت تولید کننده این گیربکس شرکت پانچ بلژیک است که در دنیا صاحب سبک است و در بازارهای جهانی حضوری فعال دارد.

پازوکی تاکید کرد: تست‌های صحه گذاری محصول انجام شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال تمامی تست‌ها و فرآیند شماره گذاری این خودرو انجام شود و طبق برنامه زمان بندی عرضه محصول از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز شود.

وی در خصوص قوای محرکه محصولات گروه سایپا گفت: در سایپا سیتروئن خط موتور EC۵ نصب و در مراحل راه اندازی بود که با شروع تحریم‌ها و ترک شرکت سیتروئن، سایپا برنامه احیا این موتور را آماده و در خط تولیدِ موتور شرکت مگاموتور که موتور خودروهای رنو در آنجا تولید می‌شد این موتور آماده تولید است. این موتور بر روی خودروهای محصولات روز گروه پژوسیتروئن و همچنین خودروهای داخلی پژو ۲۰۰۸،C۳ سیتروئن و تارا فعال است.

معاون فنی و مهندسی گروه سایپا گفت: این موتور دارای ۱۶ سوپاپ و به نام موتور ME۱۶ معرفی شده است و تا نیمه دوم ۱۴۰۱ برای خودرو شاهین دستی و اتوماتیک CVT و در پروژه P۹۰ استفاده می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این پروژه تیپ دیگری از خودرو شاهین با عنوان شاهین پلاس با موتور ME۱۶ و گیربکس شش سرعته اتوماتیک تعریف شده و فعالیت‌های کالیبراسیون آن در حال انجام است و در نیمه اول سال ۱۴۰۲ عرضه خواهد شد.