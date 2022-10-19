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کد مطلب 5612629
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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲

قبوض رایگان آب برای مشترکان خوش مصرف

قبوض رایگان آب برای مشترکان خوش مصرف

محرابیان، وزیر نیرو از رایگان شدن قبوض آب برای مشتریان خوش مصرف خبر داد.

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