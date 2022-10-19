دریافت 7 MB کد مطلب 5612629 https://mehrnews.com/xYJDt ۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲ کد مطلب 5612629 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲ قبوض رایگان آب برای مشترکان خوش مصرف محرابیان، وزیر نیرو از رایگان شدن قبوض آب برای مشتریان خوش مصرف خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط استفاده تنها پنج درصد از مردم از یارانه پنهان انرژی / تعرفه گذاری پلکانی به عدالت نزدیک تر است انشعاب آب مشترکین پرمصرف قطع می شود شکسته شدن رکورد مصرف گاز در کشور/ تهران در صدر مصرف گاز احداث ۲ پروژه حیاتی برای کریدور گاز غرب کشور چرا قیمت مصرف گاز واقعی نیست؟ برچسبها قبض آب علی اکبر محرابیان وزارت نیرو
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