نارضایتی عضو هیات مدیره استقلال از شرط ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پرتغالی باشگاه استقلال از فتح الله زاده درخواست کرد علاوه بر جلوگیری از ایجاد هر تغییری در کادر تیمش اجازه ورود افراد اضافه را به تمرین آبی پوشان ندهد.

موضوع عدم حضور نفرات اضافه در تمرینات استقلال که در یک برنامه تلویزیونی از سوی سرمربی آبی پوشان مطرح شد مورد اعتراض یکی از اعضای هیات مدیره این باشگاه قرار گرفته است.

این فرد که ظاهرا مایل بوده به عنوان ناظر یا مدیر فنی در تمرینات استقلال حاضر شود حالا با تصمیم و قوانین ساپینتو اجازه نزدیک شدن به تیم را پیدا نکرده و به شرط و شروط سرمربی پرتغالی اعتراض جدی دارد.

عضو مورد نظر هیات مدیره همچنین از مخالفان جذب مربی خارجی در ابتدای فصل بوده و با وجود صدرنشینی و نمایش موفق استقلال با ساپینتو همچنان انتقادات جدی به این مربی پرتغالی دارد.

علی فتح الله زاده بر مبنای خواسته ساپینتو درخواست وی را قبول کرده تا مانند زمان مدیریت آجورلو تمرینات استقلال در آرامش و بدون حضور نفرات اضافه برگزار شود و تنها مدیرعامل این باشگاه می تواند در صورت تمایل در تمرینات استقلال حضور پیدا کند اما باید دید واکنش سایر اطرافیان فتح الله زاده نسبت به این موضوع همچنین مخالفت ساپینتو با اضافه شدن هر فردی به ترکیب کادر فنی ، اجرایی یا حتی پزشکی و تدارکات این تیم چگونه خواهد بود.