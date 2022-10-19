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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۹

باقرنژاد مطرح کرد؛

واریز بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان تعهدات به حساب اعضای صندوق ذخیره

واریز بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان تعهدات به حساب اعضای صندوق ذخیره

معاون مالی و سرمایه انسانی و عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد: حدود ۶۸ میلیارد تومان به حساب بازنشستگان از فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۴۰۱ واریز شده و قابل برداشت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باقرنژاد با اشاره به اصلاح ساختار امور اعضای مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: یکی از نتایج ملموس اصلاح ساختارها و فرآیندهای حسابداری اعضا، تسهیم بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان تعهدات دولت در سال‌های گذشته به حساب اعضای صندوق است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات دولت به دلیل عدم انتقال اطلاعات اعضا در سال‌های گذشته به سیستم تحت ویندوز چند سال معطل مانده بود، افزود: این مهم، جزو تکالیف و بندهای سنواتی مجمع (هیأت امنا) مؤسسه نیز بود و با همت و همکاری امور مالی، فناوری اطلاعات و حسابرسی داخلی مؤسسه انجام گردید.

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان بیان داشت: این مبلغ پس از به‌روزرسانی فرآیند محاسبه، تخصیص و پرداخت مطالبات از دولت برای سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حساب اعضا منظور و به حساب بازنشستگان به صورت نقدی واریز شده است.

باقرنژاد درباره جزئیات واریز این مبلغ، تشریح کرد: با توجه به اینکه مبلغ مذکور مربوط به تعهدات دولت مربوط به دوره‌های ۱۹ تا ۲۲ است، بنابراین به کسانی تعلق می‌گیرد که در آن تاریخ و یا قبل از آن عضو مؤسسه بوده‌اند و به افرادی که پس آن تاریخ به عضویت مؤسسه درآمده‌اند، تخصیص نمی‌یابد.

عضو صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه بیش از ۹۶ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب فرهنگیانی که هنوز عضو مؤسسه هستند، منظور شده است؛ گفت: حدود ۶۸ میلیارد تومان نیز به حساب بازنشستگان از فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۴۰۱ واریز شده و قابل برداشت توسط این عزیزان است. همچنین بیش از ۱۱ میلیارد تومان به حساب اعضای بازنشسته تا اسفند ۱۳۹۳ و بیش از ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز به حساب سایر اعضایی که با مؤسسه تسویه کرده‌اند واریز شده است.

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: عزیزان بازنشسته تا پایان اسفند ۱۳۹۳ که در دوره مذکور عضو صندوق بوده‌اند قبلاً مطالبات از دولت برای بازه زمانی اعلام شده را دریافت نموده‌اند.

باقرنژاد خاطر نشان کرد: این اقدام جهادی که با تلاش بی‌وقفه مدیران و همکاران بخش‌های مختلف مؤسسه و در راستای احقاق حقوق فرهنگیان عضو صندوق صورت گرفت، بخشی از اقدامات ارزشمندی است که طی ماه‌های گذشته انجام شده و باعث افزایش امید و اعتماد در بین آنها شده است.

کد مطلب 5612803
علی قدمی

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    نظرات

    • RO ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
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      کجا واریز شده فقط. راه علاج معلمان بازنشسته این این که معلمان شاغل رو هم وادار کنیم از عضویت صندوق ذخیره خارج شوند و جلوی دزدیهاشون گرفته بشه امام زمان عجل نابود کنه رییس صندوق ذخیره رو که همش دروغ دروغ دروغ چند می‌آورد واریز به حساب ۹۹ نمی‌دونم سال چند فقط شما ها با این حرفهای مزخرفتون معلمها رو

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