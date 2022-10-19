به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی بی‌ اس نیوز، نیروی هوایی آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که جنگنده‌ های این کشور ۲ بمب‌ افکن روسی را رهگیری کرده‌ اند.

براساس اعلام این شبکه تلویزیونی، ایمن رویداد نزدیک منطقه آلاسکا رخ داده است.

آنطور که نیروی هوایی آمریکا گزارش کرده است، ۲ فروند بمب‌ افکن «Tu-۹۵» روسی «پس از ورود به ناحیه شناسایی پدافند هوایی آلاسکا» رهگیری شده اند.

نیروی هوایی آمریکا در بیانیه صادره این ۲ هواپیمای جنگی روسیه را تهدیدی علیه واشنگتن نخواند.

رسانه مذکور در گزارش خود اضافه کرد که ارتش روسیه در این زمان از سال، رزمایش سالانه برگزار می‌ کند؛ اما مشخص نیست که تحرکات این دو بمب‌ افکن نیز به چنین رزمایشی مرتبط باشد.