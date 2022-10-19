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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۴

کشتی امیدهای جهان - اسپانیا

دانیال سهرابی به مدال طلا دست یافت

دانیال سهرابی به مدال طلا دست یافت

مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان امشب در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۶۷ کیلوگرم سید دانیال سهرابی در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی جولیان حورتا از کلمبیا را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر ویلیوس ساویکاس از لیتوانی را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۲ و ضربه فنی امانت سامات اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل دیگو چخیکوادزه از گرجستان با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۷ بر ۷ مقابل گاگیگ سنجویان از فرانسه به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

کد مطلب 5612969

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