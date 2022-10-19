دانیال سهرابی به مدال طلا دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۶۷ کیلوگرم سید دانیال سهرابی در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی جولیان حورتا از کلمبیا را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر ویلیوس ساویکاس از لیتوانی را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۲ و ضربه فنی امانت سامات اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل دیگو چخیکوادزه از گرجستان با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۷ بر ۷ مقابل گاگیگ سنجویان از فرانسه به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.