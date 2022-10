چین حمل و نقل سریع با «هایپرلوپ» را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، هایپرلوپ در حقیقت نام سیستم حمل ونقل سریع است که ایلان ماسک در ۲۰۱۲ میلادی آن را اعلام کرد. در فرضیه، چنین سیستمی می تواند افراد و کالا را در لوله های طویل با سرعت بالا جابه جا کند.

البته این نخستین بار در جهان است که چنین سیستم حمل ونقلی تحت آزمایش کامل و یکپارچه قرار گرفته است. قرار است در همین زمینه به زودی آزمایش هایی انجام شود. تست مذکور در خط آزمایشی داتونگ به طور ۲ کیلومتر در ایالت شانشی در شمال چین انجام شده است و طی آن یک قطار تندرو «مگلو» با حداکثر سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت در مسیر آزمایشی حرکت کرد.

دانشگاه شمال چین و «سومین انستیتوتحقیقات علوم و صنعت هوافضای چین»( the Third Research Institute of China Aerospace Science and Industry Corp) به طور مشترک آزمایشگاهی برای وسایل نقلیه تندرو(مگلو-Maglev) ایجاد کرده اند. تحت این تنظیمات خط تست داتونگ راه اندازی شد. پس از تست های موفقیت آمیز اولیه، آزمایشگاه اکنون ساخت یک مسیر آزمایشی ۶۰ کیلومتری را آغاز می کند که در ۳ مرحله تکمیل می شود. این مسیر کامل زمینه را برای آزمایش قطارهایی با سرعت هزار کیلومتر بر ساعت فراهم می کند.

در این سیستم از جدیدترین «فناوری شناوری مغناطیسی ابررسانا»( superconducting magnetic levitation technology) استفاده شده تا قطار از زمین فاصله بگیرد و به این ترتیب مقاومت فرسایشی نیز حذف شود. همزمان از لوله های حاوی خلا برای تردد قطارها استفاده شده که تا حد زیادی مقاومت هوا را کاهش می دهد.