داعش، چین را تهدید کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه فارن پالیسی، تروریست‌های داعش در یکی از تازه‌ترین بیانیه‌ها در نشریه انگلیسی موسوم به «صدای خراسان» (متعلق به داعش مستقر در افغانستان که ولایت خراسان را از آن خود می‌داند) خود اعلام کرد گسترش سیطره اقتصادی چین بر جهان و رفتار مسئولان این کشور با اقلیت اویغور باعث شده که از این پس چین یکی از اهداف داعش باشد.

براساس گزارش فارن پالیسی این تهدید نشان می‌دهد که تغییراتی در لفاظی‌های ستیزه‌جویانه داعش علیه چین ایجاد شده زیرا تا پیش از این داعش علیه چین تهدید جدی انجام نداده بود. این رویکرد را می‌توان تجدیدنظر اساسی در نگاه‌های این گروه افراطی مخصوصاً داعش دانست که تا پیش از این، از صحبت کردن درباره چین خودداری کرده بود.

این تروریست‌ها با اشاره به ابتکار چین برای احیای راه ابریشم مدعی شده که این اقدام نشانگر تلاش پکن برای تقویت هژمونی خود بر جهان است.

تروریست‌های داعش در این بیانیه مدعی شدند چین نسبت به غرب آسیب‌پذیری بیشتری دارد و به دلیل درگیری با آمریکا و مشکلات منطقه‌ای که دارد نمی‌تواند یک سلطه‌گر کامل مثل غربی‌ها باشد. تروریست‌های داعش حتی چین را با امپراطوری مغول مقایسه کرده و مدت زمان سلطه و حاکمیت پکن را کوتاه برآورد کرده‌اند.

اما نکته قابل توجه توصیفاتی نیست که تروریست‌های داعش در این بیانیه در قبال چین به کار برده‌اند، بلکه موضوعی که ممکن است پکن را نگران کند تهدیدی است که داعش علیه پروژه جاده ابریشم جدید انجام داده، زیرا پیش از این نیز شرکت‌های چینی در موزامبیک به دلیل تهدید از سوی تروریست‌ها تعطیل شده بودند.

در سال ۲۰۱۷ دو تبعه چینی که برای انجام پروژه‌ای به پاکستان رفته بودند در ولایت بلوچستان این کشور مورد حمله داعش قرار گرفته، ربوده و سپس اعدام شدند. چین بعد از این حادثه اعلام کرد در این منطقه پروژه‌ای به ارزش ۵۷ میلیارد دلار در دست اجرا داشته است.