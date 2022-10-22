کشت گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری اشتغال را رونق می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی ظهر شنبه در نخستین جشنواره ملی موسیر به‌میزبانی شهرکرد بیان کرد: توسعه کشت و تولید گیاهان دارویی، رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری را به‌دنبال دارد.

وی تکمیل زنجیره صنایع تبدیلی و تکمیلی در تولیدات کشاورزی چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و افزود: انجام کامل مراحل تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات کشاورزی نیاز به حضور سرمایه‌گذاران دارد.

منزوی حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تصریح کرد: این اقدام در مدیریت مصرف آب، بهره‌وری تولید، افزایش سطح زیرکشت، اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی، بالا رفتن میزان صادرات کالاهای غیرنفتی و رشد بازدهی در تولید تأثیرگذار است.

وی یادآور شد: بهره‌مندی از توان علمی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی در کنار استفاده از تجربه افراد بومی و محلی می‌تواند در کشت گیاهان دارویی اقتصادی، بازارپسند و باکیفیت کمک کند.