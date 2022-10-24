هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی بدون گل استقلال برابر آلومینیوم اراک گفت: آلومینیوم یک بازی بسته را مقابل استقلال به نمایش گذاشت و توانست یک امتیاز را از دین دیدار حساس به دست بیاورد. آبی پوشان در طول ۹۰ دقیقه به دلیل بازی بسته‌ای که آلومینیوم انجام داد نتوانستند موقعیت‌های زیادی را به وجود بیاورند.

وی با اشاره به سخت تر شدن شرایط تیم ها برای ادامه مسابقات افزود: هر چه از زمان بازی‌ها می‌گذرد بازی‌ها سخت‌تر می‌شود. استقلال با اینکه بازیکنان خوبی دارد اما نمی‌تواند نتیجه درخشانی بگیرد و این نشان می‌دهد که ضعف‌هایی در استقلال است که هنوز برطرف نشده است.

حیدری در ادامه گفت: یکی از ضعف‌های استقلال نبود یک بازیکن بازیساز و خلاق است، مشکلی از ابتدای فصل وجود داشته و هنوز آبی پوشان نتوانستند آن را برطرف کنند.

وی تاکید کرد: استقلال مهره سوزی هم می‌کند. متأسفانه ساپینتو به برخی بازیکنان آنقدر بازی نداده که آنها بی انگیزه شده اند. آمانوف، حردانی و نیک نفس بازیکنانی هستند که کیفیت خوبی دارند اما اینکه چرا هیچ کدام بازی نمی‌کنند مشخص نیست. ضمن اینکه آنها نمی‌توانند با حضور ۱۰ یا ۱۵ دقیقه‌ای در زمین برای استقلال معجزه کنند. با این روش استقلال شرایطش سخت‌تر خواهد شد مگر اینکه سرمربی استقلال در خصوص تفکرات تاکتیکی اش تجدیدنظر کند.

کارشناس فوتبال تصریح کرد: خط هافبک استقلال هنوز ضعف دارد، بازیکنی که بتواند از لحظه‌ها استفاده کند و نتیجه را تغییر دهد در تیم وجود ندارد. مهدی پور تلاش زیادی می‌کند ولی او به تنهایی نمی‌تواند همه چیز را تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: استقلال مقابل پیکان و آلومینیوم به خاطر بازی تدافعی حریفان نتوانست پیروز شود. در مقابل ذوب آهن هم با اشتباه بازیکن حریف به پیروزی رسید و اگر تیم‌های دیگر هم بخواهند مقابل استقلال تدافعی بازی کنند این آبی پوشان هستند که باز هم امتیاز از دست خواهند داد.

حیدری افزود: آبی‌ها مقابل آلومینیوم خسته بودند و نمایش قابل قبولی نداشتند و نتوانستند دفاع حریف را وادار به اشتباه کنند. آنها دو امتیاز از دست دادند تا پرسپولیس که برنده بازی برابر ملوان بود تا حدودی خیالش بابت صدرنشینی راحت باشد.

وی در مورد دیدار آینده استقلال برابر هوادار تهران گفت: هوادار یک تیم جونان و با انگیزه است. کادر فنی اش همه استقلالی هستند و شناخت خوبی از این تیم دارند. انگیزه‌های بالایی دارند تا بتوانند استقلال را شکست داده و یا حداقل به یک مساوی دست پیدا کنند. آبی پوشان هم باید تغییراتی را در تیم خودشان بوجود بیاورند. برخی بازیکنان را بی انگیزه نکنند و مراقب باشند که اگر هوادار در مقابل آنها همانند آلومینیوم تدافعی بازی کرد راهکاری برای پیروزی در این دیدار داشته باشند.

حیدری در پایان با اشاره به مشکلاتی که برای داوری مسابقات لیگ برتر وجود دارد، گفت: دو راهکار وجود دارد که بازیکنان و حتی کادر فنی تیم‌ها کمتر اعتراض کنند. اول جریمه‌های سنگین است که می‌تواند بازدارنده باشد و دوم که مهمتر از هر چیزی است آوردن سیستم VAR به فوتبال است که بتواند میزان اشتباهات را به حداقل برساند تا شاهد این حجم از اعتراضات و رفتارهای غیرحرفه ای در فوتبالمان نباشیم.