هفت مرد قدرتمندی که چین را اداره می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی به بهانه تمدید دوره ریاست جمهوری «شیء جین پینگ» برای سومین بار به ساختار قدرت سیاسی در چین پرداخت.

الجزیره در ابتدای این گزارش آورده است: حزب کمونیست چین، کمیته جدید دفتر سیاسی خود را معرفی کرد، کمیته‌ای متشکل از یک گروه هفت نفره که در واقع تصمیم گیران اصلی سیاسی در چین هستند.

این کمیته که پس از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین انتخاب شد، عالی‌ترین نهاد تصمیم گیر در این کشور است و هدایت آن بر عهده دبیر کل حزب حاکم چین و در واقع رئیس جمهور این کشور است. همه اعضای این کمیته را متحدان شیء جین پینگ تشکیل می‌دهند.

«نیل توماس» تحلیلگر ارشد مسائل چین در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: کمیته جدید دفتر سیاسی چین در واقع با قاطعیت تثبیت بی سابقه قدرت در رأس حزب کمونیست از سوی شیء چین پینگ، به نحوی که از دوران مائو تاکنون دیده نشده است، را تائید می‌کند.

به باور این تحلیل گر مسائل چین، رئیس جمهور این کشور متحدان خود را در تمام کرسی‌های اصلی تصمیم‌گیری حزب کمونیست منصوب می‌کند، اقدامی که به وی امکان تسلط بر نظام سیاسی چین در آینده قابل پیش‌بینی را می‌دهد.

الجزیره در ادامه گزارش خود به افرادی می‌پردازد که به ترتیب ارشدیت در پنج سال آینده بالاترین قدرت سیاسی را چین در اختیار خواهند داشت.

شیء جین پینگ

این مرد ۶۹ ساله بار دیگر به عنوان دبیر کل حزب کمونیست انتخاب شد و همین امر، مسیر وی را برای تحقق سومین دوره ریاست جمهوری چین در جلسات سالانه قانونگذاری دولت پکن، که در ماه مارس آینده برگزار می‌شود، هموار کرد.

شیء جین پینگ در سال ۲۰۱۸ محدودیت دو دوره ریاست جمهوری در چین را لغو کرد و در نتیجه راه را برای حکومت نامحدود خود هموار کرد. رئیس جمهور کنونی چین اولین بار در سال ۲۰۱۲ به مقام دبیر کلی حزب کمونیست چین رسید. کمپین گسترده ضد فساد، تجدید نقش بخش دولتی در اقتصاد و گسترش ارتش این کشور از جمله مهمترین اقداماتی است که شیء در دوران تکیه بر ریاست جمهوری چین صورت داد و موجب تثبیت قدرت خود شد.

لی کیانگ

لی کیانگ از سال ۲۰۱۷ دبیری حزب شانگهای، بزرگترین شهر و مرکز مالی چین را عهده دار است.

ارتقا جایگاه وی به عنوان مرد شماره دو در سلسله مراتب حزب حاکم در چین، احتمال انتخاب وی به عنوان نخست وزیر این کشور در جلسات قانونگذاری ماه مارس را بیشتر قوت می بخشد.

البته برقراری قرنطینه شدید دو ماهه در اوایل سال جاری در شانگهای، چشم انداز سیاسی این مرد ۶۳ ساله را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، قرنطینه‌ای که دسترسی ساکنان شانگهای را به غذا و مراقبت‌های پزشکی با دشواری روبرو کرد.

ژائو لجی

ژائو لجی از سال ۲۰۱۷ کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی را اداره می‌کند، یکی از مهمترین نهادهای حزب حاکم چین که وظیفه نظارت بر فساد و سایر تخلفات را برعهده دارد.

ژائو به واسطه این منصب به یک چهره کلیدی در کمپین شیء تبدیل شده است.

وانگ هونینگ

وانگ هونینگ، نظریه‌پرداز سیاسی قدیمی حزب حاکم چین، از سال ۲۰۱۷ عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی چین بوده و حضور وی در جایگاه پنجم سلسله مراتب کمیته دفتر سیاسی چین نشان از موقعیت مهم وی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشاوران شیء دارد.

این استاد دانشگاه ۶۷ ساله که گاهاً به عنوان «مغزمتفکر پشت تاج و تخت» نامیده می‌شود، ایدئولوژی‌هایی را برای سه رئیس جمهور فعلی و سابق چین طراحی کرده و به عنوان معمار شعار «رؤیای چین» شیء و نیز سیاست خارجی قاطعانه این کشور شناخته می‌شود.

کای چی

بر مبنای فهرستی که خبرگزاری شین هوا منتشر کرده است، کای چی، رئیس دبیرخانه عمومی حزب حاکم می‌شود و امور روزمره حزب را از این پس مدیریت می‌کند.

کای ۶۶ ساله همکاری با رئیس جمهور چین در استان‌های ژجیانگ و فوجیان را در سابقه سیاسی خود دارد و به همین دلیل به عنوان متحد سیاسی نزدیک شیء شناخته می‌شود.

دینگ ژویانگ

دینگ ژویانگ از سال ۲۰۱۷ با تصدی ریاست دفتر کل حزب حاکم چین، یکی از مهمترین مناصب بوروکراتیک را در این حزب عهده دار است، منصبی که با کنترل گسترده بر اطلاعات و دسترسی به مقامات ارتباط دارد.

عهده داری این منصب خود نشان از آن دارد که شیء به دینگ اعتماد زیادی دارد و وی از معدود مقاماتی است که در جلسات حساس در کنار دبیر کل حزب حاکم شرکت می‌کند. همین موجب شده که به وی لقب رئیس دفتر شیء داده شود.

این مرد ۶۰ ساله هرگز رئیس حزب یا فرمانداری را در سطح استانی تجربه نکرده است و رسیدن وی به این کمیته عملاً پاداش وفاداری او به شیء است.

لی شیء

در فهرستی که خبرگزاری شین هوا منتشر کرده نام لی ۶۶ ساله، به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی آورده شده است، کمیسیونی که وظیفه دیده‌بانی ضد اختلاس حزب حاکم را برعهده دارد.

لی به عنوان یکی از معتمدین رئیس جمهور چین شناخته می‌شود. سوابق سیاسی وی به دهه ۱۹۸۰ و همکاری با یکی از متحدان نزدیک پدر شیء، برمی گردد.