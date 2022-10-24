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کد مطلب 5615568
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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۵

فیلم سقوط دو کامیون بر اثر ریزش پل در فیلیپین

فیلم سقوط دو کامیون بر اثر ریزش پل در فیلیپین

درپی ریزش یک پل در شهر بایمانگ فیلیپین دو کامیون سقوط کرده و چهار نفر زخمی شدند.

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