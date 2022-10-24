دریافت 19 MB کد مطلب 5615568 https://mehrnews.com/xYKRs ۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۵ کد مطلب 5615568 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۵ فیلم سقوط دو کامیون بر اثر ریزش پل در فیلیپین درپی ریزش یک پل در شهر بایمانگ فیلیپین دو کامیون سقوط کرده و چهار نفر زخمی شدند. کپی شد مطالب مرتبط ویران شدن سه تاسیسات تولید برق اوکراین بر اثر بمباران تخلیه شهرها و قطعی گسترده برق در اوکراین ارتش سومالی شهرک راهبردی «حوادله» را آزاد کرد آمار جانباختگان حادثه معدن در ترکیه به ۴۰ تن رسید برچسبها فیلیپین کامیون سقوط دره سانحه رانندگی
نظر شما