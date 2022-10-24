پیگیری اجاره بهای هتل عباسی در مراجع قضایی

حجت‌الاسلام اصغر توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرداخت اجاره بهای هتل عباسی اظهار داشت: موضوع هتل عباسی از طریق مراجع قضائی در دست پیگیری است، باید حقوق موقوفه پرداخت شود، چندین جلسه با مسئولان بیمه ایران برگزار کردیم اما به نتیجه نرسید.

وی با بیان اینکه حقوق موقوفه هتل عباسی باید برای مدرسه امام صادق (ع) هزینه شود، ابراز داشت: تاکنون نتوانسته‌ایم با گفت‌وگو مشکل را برطرف کنیم.

معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: چنانچه رویه پیگیری پرونده پرداخت اجاره بهای هتل عباسی عادی باشد تا آذر ماه این پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.

وی ادامه داد: پرونده موقوفه هتل عباسی از ۲ سال گذشته در دستور کار قرار دارد، این هتل صاحب برند است و تلاش ما حفظ این ظرفیت در حوزه گردشگری است.

حجت‌الاسلام توسلی در خصوص آخرین وضعیت موقوفه حصه نیز اضافه کرد: تا حدود یک ماه آینده در خصوص این موقوفه اخبار خوبی اعلام خواهد شد.

شهرداری اوقاف را مانع ارائه خدمات در حصه نداند

وی در خصوص پذیره نویسی در حصه نیز تصریح کرد: پذیره تا قبل از سال ۶۳ و همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیازی به پذیره نویسی ندارند.

معاون امور ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه شهرداری نباید برای ارائه خدمات به مردم در منطقه حصه مانع وقفیت را اعلام کند، اضافه کرد: تاکنون از هیچ یک از مناطق ۱۰ و ۱۴ شهرداری در زمینه ارائه خدمات به مردم این منطقه درخواستی اعلام نشده و چنانچه درخواستی اعلام شود با روی باز استقبال خواهد شد چرا که هدف اصلی ما کاهش آسیب‌های اجتماعی در این منطقه است.

