نهضت ملی مسکن در استان سمنان سرعت گرفت/ تعیین تکلیف ۱۳۰۰ واحد

محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به اینکه اجرای نهضت در استان سمنان سرعت گرفته است، تعیین تکلیف اراضی واگذاری برای طرح ملی مسکن در دستور شورای مسکن استانداری سمنان قرار گرفته است، تاکید کرد: قرارگاه امام حسن (ع)، ادارات کل مسکن و شهرسازی و همچنین بنیاد مسکن از جمله اجرا کنندگان طرح هستند.

وی با بیان اینکه در این هفته ۲۳.۵ هکتاری شهر سمنان که یک هزار و ۳۰۰ واحد است تعیین تکلیف شد، ابراز کرد: این طرح توسط قرارگاه امام حسن (ع) به اجرا در خواهد آمد تا بتوانیم در طرح ملی مسکن، تأمین نیاز را مد نظر قرار دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان در شهر شاهرود ۷۰۰ واحد توسط قرار گاه امام حسن (ع) در دست ساخت است، تاکید کرد: عملیات اجرایی این تعداد مسکن شروع شده و همچنین ۷۰۰ واحد دیگر نیز در این شهرستان توسط اتاق تعاون ساخته می‌شود که طی هفته آتی شاهد صدور پروانه ساخت آن از سوی شهرداری خواهیم بود.

حمیدی با بیان اینکه عملاً سرعت شروع کار، بسیار بهبود پیدا کرده است، ابراز کرد: شورای مسکن در هفته جاری مصوبات خوبی را داشته که از جمله آنها می‌توان به شروع آ ماده سازی سایت‌های مسکن ملی توسط شهرداری‌ها اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها، تمام عملیات آماده سازی سایت‌های ساخت مسکن ملی در شهرهای استان با شهرداری‌های خواهد بود تا بتوانیم در عملیات ساخت مسکن ملی، تسهیل و تسریع را شاهد باشیم.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه نگرانی خاصی در زمینه مسکن ملی در استان سمنان وجود ندارد، تاکید کرد: در شهر جدید ایوان کی نیز ساخت دو هزار واحد مسکونی در مرحله عقد قرارداد است و عملیات ساخت چهار هزار واحد مسکونی به زودی و در نخستین زمان آغاز خواهد شد.

حمیدی با بیان اینکه واجدان شرایط که ثبت نام کرده‌اند نسبت به واریز وجه اقدام کنند زیرا تا این کار انجام نشود، شروع کار اجرایی برای کارگزاران دشوار خواهد شد، تاکید داشت: همه دستگاه‌های ذی ربط پای کار هستند تا بتوانیم مسکن ملی را با سرعت بهتری پیش ببریم.